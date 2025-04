Crin Antonescu a prezentat declarația pe care a dat-o în 1988 la Securitate: „Nu există nicio formă de colaborare” - DOCUMENT

Crin Antonescu a citit într-o conferință de presă declarația pe care a dat-o în anul 1988 la Securitate, după ce a obținut documentul de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR a subliniat că declarația cuprinde „doar lucruri cunoscute” de ofițerii care l-au investigat pe Ștefan Costache, prietenul care a încercat să fugă din țară înainte de 1989.

„Ea (n.r. declarația) cuprinde doar lucruri cunoscute de Securitate, pentru că e relatarea aventurilor lor cu Ștefan (...) Mergeau pe un gen de convingere educativă că e bine în țară și să rămână. Nu există niciun fel de formă de angajament, nici măcar în sensul clasic că aș furniza informații”, a subliniat Crin Antonescu.

Antonescu a mai subliniat că a fost chemat de Securitate în calitate de „persoană din cercul de apropiați” ai lui Ștefan Costache, pe fondul unei anchete în ceea ce privește dorința acestuia de a pleca din țară.

„Am fost investigați în această calitate, am spus în sens tehnic victimă, nu mă prezint în victimă, nu am făcut caz de acest lucru și se miră unii că nu am povestit. Eu nu aveam ce povesti. Era o formalitate, nu am suferit ceva atunci. Când a venit vorba, mi-am amintit, l-am sunat și pe om. Este o chestiune clară, nu există nicio formă de colaborare, de contact măcar între mine și Securitate”, a adăugat Crin Antonescu.

Declarația lui Crin Antonescu la Securitate

Redăm, în continuare, declarația lui Crin Antonescu, așa cum a fost citită de el. De asemenea, declarația originală poate fi citită aici.

„Subsemnatul Antonescu George Crin - (n.r. Date personale) - vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan, inginer la întreprinderea comunală Tulcea, îl cunosc de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă. După clasa a VIII-a, Costache Ștefan a plecat la București pentru a urma cursurile unui liceu și Facultatea de Construcții. Ne aflăm în relații amicale, iar în toamna anului 1987, după ce s-a întors dintr-o excursie în Bulgaria ca turist, mi-a relatat:

Aflat către sfârșitul perioadei de excursie, la Sofia, a încercat să întreprindă o călătorie la Viena, pe calea aerului, fără pașaport. A fost reținut la aeroport, timp de 2-3 zile în Bulgaria, după care a fost trimis în România, tot pe calea aerului. Din București la Tulcea a fost însoțit de cadre de miliție, iar la Tulcea a mai fost reținut, fiind cercetat de miliție și Securitate.

În legătură cu perioadele în care a fost reținut, mi-a relatat că totul s-a petrecut în condiții normale, că nu i s-a cerut decât să relateze fapta sa, verbal și în scris, și că nu s-a exercitat niciun fel de presiune. Mi-a relatat că a intenționat să facă doar o plimbare până la Viena și ulterior să se întoarcă în țară și că, ulterior, a revenit asupra declarației sale, precizând că probabil nu s-ar mai fi întors.

Mi-a relatat că organele de cercetare au descoperit la domiciliu pachete cu obiecte personale destinate unor prieteni, iar printre acestea mă aflam și eu. Nu cunosc conținutul pachetelor. A avut o discuție cu un cadru de Securitate care i-a explicat semnificațiile faptei și atitudinii sale. A revenit la domiciliu și a reluat activitatea personală.

Deși suntem în relații strânse, nu am cunoscut intențiile lui Ștefan Costache. Știu că a depus acte pentru excursie în țări socialiste și i s-a aprobat Bulgaria (...) Am fost uimit pentru că în discuțiile anterioare nu și-a exprimat niciodată cea mai vagă intenție pentru a se stabili în altă țară.

Ștefan Costache se află în relații apropiate în prezent cu subsemnatul (...) Am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra lui, are încredere în mine (...) dar pare debusolat, pentru că afirmă că reușita lui în viață nu ar mai fi atât de sigură. Crin Antonescu, 13.01.1988”

