Crin Antonescu anunță că a cerut CNSAS documentele din dosarul său legat de fosta Securitate: Le voi face publice

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, anunţă că a depus miercuri solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul său legat de fosta Securitate, precizând că le va face publice. „Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor şi delaţiunilor. Se pare că nu”, a transmis el.

„În urma atacului de ieri, am depus astăzi solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025. Documentele le voi face publice, aşa cum este firesc”, anunţă Crin Antonescu pe Facebook.

„Am crezut că au trecut vremurile şopârlelor şi delaţiunilor. Se pare că nu. Dar aşa cum nu m-a speriat fosta Securitate, nu mi-e frică nici de securiştii de rit nou. România merge înainte!”, mai declară Antonescu.

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale, a dat o declaraţie la Securitate în 1988, dar nu i se poate reţine calitatea de agent sau colaborator al Securităţii comuniste, a stabilit Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

În adeverinţa publicată pe site-ul CNSAS se arată că Antonescu figurează într-un dosar informativ şi a dat o declaraţie în anul 1988 despre un prieten, pe vremea când era profesor la Şcoala din Niculiţel (judeţul Tulcea).

Crin Antonescu, a declarat marţi că nu a avut nicio relaţie cu fosta Securitate decât în calitate de urmărit şi a cerut ca declaraţia sa de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) să fie făcută publică.

„Nu am fost niciodată, sub nicio formă, colaborator al Securităţii, cu atât mai puţin nu am făcut poliţie politică. Nu am avut nicio relaţie cu Securitatea decât în calitate de urmărit”, a spus Antonescu într-o conferinţă de presă.

El a explicat că a dat o declaraţie la fosta Securitate, în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, profesor, care a plecat în străinătate în anii '80.

„În 1987, un prieten al meu, foarte bun - mă aflam la Tulcea în acel moment -, inginer, un profesor, a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria, nereuşind acest lucru şi, fiind capturat de către organele de ordine din Bulgaria, dus ulterior în România. La plecare, el a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi, toţi cei trei, pentru că le-a lăsat cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii în legătură cu acest lucru. M-am prezentat şi eu, nu era facultativ atunci, în calitate, repet, de urmărit. Am dat o declaraţie în care n-am oferit nicio informaţie specială decât aceea că sunt prieten cu persoana respectivă, că ştiam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ştiam ce intenţie are, ceea ce era de altfel adevărat, şi atât şi nimic mai mult. Foarte interesant este că persoana respectivă, în anul următor, în 1988, a avut o nouă tentativă, de data aceasta reuşită, din fericire, de a părăsi ţara. Eu am fost singura persoană care am ştiut despre intenţia lui. El a avut atâta încredere în mine încât mi-a lăsat, mi-a spus ce vreau eu să fac, că mi-a lasat misiunea să-i anunţ părinţii, ceea ce am şi făcut. Omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme şi, după aceea, a plecat în Canada, unde trăieşte şi astăzi”, a relatat Antonescu.

Editor : C.L.B.