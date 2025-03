Crin Antonescu îl face „nerușinat” pe Ponta și îi ia apărarea lui Ciolacu: „Mulţumesc, Marcel”

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, l-a acuzat pe Victor Ponta, candidat independent, de „nerușinare”, pentru că l-a atacat pe premierul Marcel Ciolacu, după aceasta din urmă l-a adus în PSD şi l-a făcut deputat și consilier economic. Antonescu s-a declarat solidar cu Ciolacu, spunând că „o bătălie se dă împreună”.

„Un candidat, şi e singura dată când mă refer la el (...), care a fost adus recent de domnul Ciolacu în PSD, a fost adus aici la dumneavoastră şi făcut deputat PSD de Dâmboviţa, care a fost consilierul economic al premierului Ciolacu, are neruşinarea să spună că ăsta este un guvern foarte prost, că România are un deficit îngrozitor şi că nu are cum să rămână Ciolacu prim-ministru, aduce el pe cineva competent, că e Georgescu, dacă ciupim de la Georgescu, că cine ştie cine”, a declarat Crin Antonescu miercuri, la Dâmboviţa, despre Victor Ponta, potrivit News.ro.

Crin Antonescu spune că el nu este un trădător.

„Eu nu sunt un trădător. Eu n-am trădat pe nimeni niciodată, eu n-am abandonat pe nimeni niciodată, eu n-am înşelat pe nimeni niciodată. Poate m-am înşelat eu, poate am greşit, dar n-am trădat pe nimeni niciodată. Aşadar, nu mă interesează câte voturi costă asta sau nu. Vreau să-i mulţumesc lui Marcel Ciolacu, ca preşedinte al PSD, pentru două lucruri. Unul, pentru că acest om, împreună cu ceilalţi lideri politice ai coaliţiei, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Varujan Pambuccian, mi-a făcut o propunere, am acceptat-o, am intrat într-o acţiune politică şi din acel moment a fost un partener absolut corect, moment cu moment”, a arătat Antonescu.

„Mulţumesc, Marcel”

El a precizat că trebuie să spună acest lucru „apropo de zvonurile că nu se înţelege candidatul cu coaliţia”.

Antonescu a mai spus că „vrea să spună foarte limpede că, fără a fi perfect, fără a fi ideal, Ciolacu a fost un prim-ministru bun”.

„Nu putem face fără solidaritate, nimic. Ceea ce aţi reuşit, dumneavoastră, în comunităţile dumneavoastră în ultimii ani, se datorează şi primului ministru, Marcel Ciolacu, şi guvernului pe care l-a condus. Aşa că vă rog, fiţi solidari, nu staţi deoparte atunci când Ciolacu e înjurat sau guvernul e înjurat, pentru ca nu cumva cineva să vă înjure şi pe dumneavoastră. O bătălie se dă împreună, o bătălie se dă cu solidaritate şi o bătălie nu se dă cu echilibru. (..) Numai cu echilibru nu putem să facem ceea ce ne-am propus, nu putem să facem ceea ce are România nevoie. Mai avem nevoie de energie, avem nevoie de credinţă, avem nevoie de solidaritate între noi”, a subliniat el.

„Dacă avem un obiectiv comun şi dacă dăm o bătălie, nu putem câştiga stând şi uitându-ne atunci când unul dintre noi e rănit sau a rămas în urmă. Marcel Ciolacu este liderul acestui guvern, Marcel Ciolacu este liderul acestui partid, PSD, încă cel mai mare din România, şi este liderul coaliţiei de guvernare. Eu nu mă dezic. Mulţumesc, Marcel! Mergem înainte”, a subliniat el.

