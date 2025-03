Crin Antonescu își anunță demisia din Partidul Național Liberal. „Azi, PNL îmi dă ultima misiune”

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 4 mai, și-a anunțat demisia din Partidul Național Liberal. El urmează să-și depună astăzi candidatura la Biroul Electoral Central.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a scris Antonescu pe Facebook.

„Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a adăugat el.

Coaliția a anunțat că Crin Antonescu își depune, astăzi, la ora 13.00, candidatura la alegerile prezidențiale la Biroul Electoral Central. Este al treilea candidat care își înregistrează dosarul. Până acum, Nicușor Dan și Călin Georgescu și-au depus candidaturile la Biroul Electoral Central.

Mai multe voci din lumea politică, inclusiv din PNL, i-au cerut lui Antonescu să se retragă din cursă în favoarea președintelui interimar Ilie Bolojan. Șefa USR, Elena Lasconi, a promis de asemenea că renunță la candidatură și-l susține pe Bolojan, dacă acesta candidează.

„Candidez, nici nu-mi trece prin minte să mă retrag. Pentru mine prima valoare a unui om public, politician sau altceva, dar mai ales politician, este onoarea”, a fost reacția lui Antonescu.

Bolojan a spus la rândul său că nu candidează.

