Crin Antonescu revine asupra afirmației despre uciderea traficanților de droguri: A fost o expresie nefericită. Dacă vreți, o și regret

Crin Antonescu a revenit asupra afirmației sale despre împușcarea traficanților de droguri pe stadion și a precizat că a fost „o expresie nefericită” făcută „sub imperiul emoției” din cauza indignării față de moartea tânărului de 20 de ani Rareș Ion din cauza consumului de stupefiante. „Nu se pune problema. (...) Nu este nimeni în pericol să reintroduc pedeapsa cu moartea”, a adăugat candidatul coaliției la prezidențiale.

„Nu este o declarație politică, am și precizat și acolo. Nu trebuie să-și pună nimeni problema că voi solicita pentru așa ceva sau pentru orice altceva reintroducerea pedeapsei cu moartea. A fost o declarație pe care, dacă vreți, o și regret, e o declarație nefericită dacă este luată în termeni politici și n-am vrut să fie așa. Pur și simplu am exprimat indignarea, sub imperiul emoției, cu acel episod al acestui băiat care a murit, Rareș. Dincolo de faptul tragic în sine, este vorba despre moartea unui om de 20 de ani, unui copil bun care evoluase, din câte am văzut, normal”, a afirmat Crin Antonescu, vineri la RFI.

El a adăugat că i se pare „odios” faptul că moartea tânărului de 20 de ani a fost transmisă pe rețelele de socializare. Antonescu a mai spus că marii traficanți de droguri nu trebuie scutiți de pedepse și eliberați după un timp, pentru bună purtare, mai ales în cazul recidiviștilor, iar statul român trebuie să facă mai mult ca să ajute victimele consumului de droguri.

„Lucrul absolut odios că totuși a avut loc într-un grup, o transmisie live a acestei tragedii pe niște platforme. Deci am și spus atunci foarte clar, nu se pune problema, dar am vrut să exprim faptul, de data aceasta unul politic, foarte bine conturat și în programul meu, de maximă concentrare represivă și de maximizarea pedepselor acolo unde este capul balaurului, la marii traficanți. Marii traficanți care, într-o mare proporție, nu au fost atinși de ani de zile. Noi avem această problemă a drogurilor în România. mai asistăm la câte un dealer arestat și sigur eliberat după aceea pe bună purtare. Dar asistăm la mii de victime care sunt ajutate cât se poate și trebuie să sporim capacitatea de a ajuta aceste victime, dar n-auzim de mari traficanți. Am avut niște tone de droguri care erau pe plajele din România”, a mai explicat Crin Antonescu.

Ce propune Crin Antonescu, în programul său, privind combaterea fenomenului drogurilor

Întrebat cine e de vină pentru acest eșec în gestionarea fenomenului drogurilor, PNL, PSD, alte instituții, candidatul coaliției la alegeri a răspuns: „Este un eșec al statului român până la urmă”.

„Și aceste partide, pentru că nu cred că alternativele sunt mai în măsură, aceste partide, acest Guvern vor trebui să facă mai mult. Programul meu, în esență, propune o reorganizare a Agenției Naționale Antidrog pe model american, adică cu foarte multă putere, cu foarte multă cooperare și cu ținte absolut hotărâte. Deci să se încerce combaterea acestui fenomen de sus, de la traficanți, de asta spun pedepse maxime. Sigur că nu decide președintele asta. Eu vorbesc de un anumit spirit, de o anumită idee, fără scutiri, reduceri de pedepse pentru dealerii consacrați și recidiviști. De cealaltă parte, măsuri de protecție, de ajutor, pentru victime care sunt din ce în ce mai multe. Nu se pune problema, a fost pur și simplu o expresie nefericită, admit. Nu este nimeni în pericol să reintroduc pedeapsa cu moartea. A fost pur și simplu o expresie de indignare. Câți copii trebuie să mai moară în mod stupid nu numai de la droguri, dar și de la această prostiile din online?”, a conchis el.

Editor : A.P.