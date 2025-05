Cum motivează George Simion lipsa de la încă o dezbatere electorală. Nicușor Dan: E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul

George Simion a lipsit, miercuri, de la a doua dezbatere electorală. Liderul AUR confirmase participarea, însă ulterior a explicat de ce nu a venit. Nicușor Dan a spus că „e o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul”, referindu-se la absenţa contracandidatului său de la dezbaterile electorale la care a confirmat că va lua parte.

Simion a lipsit și de la podcastul lui Micutzu, difuzat în online tot miercuri, de la ora 17.00. El confirmase participarea, însă apoi a negat pe Facebook acest lucru. În replică, comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu, a prezentat un mesaj audio în care Simion spune că e interesat de dezbatere.

RTV a organizat, miercuri seară, o dezbatere electorală, iar moderatorii au precizat că George Simion a confirmat că participă. Postul tv a arătat şi imagini cu candidatul AUR care afirmă că va fi prezent la dezbaterea cu Nicuşor Dan, dar nu a mai ajuns, fiind plecat în Italia.

George Simion a transmis un mesaj către postul RTV, în care a explicat absența sa: „Îmi exprim părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la RTV. Am spus de la început că dacă nu se întâmplă ceva major şi nu am o întâlnire extraordinară în program voi ajunge”.

Nicuşor Dan l-a criticat pe contracandidatul său, spunând că este a treia oară în această săptămână când George Simion nu participă la dezbaterile organizate de televiziunile de ştiri, după ce nu a fost prezent luni la Digi24, iar marţi la Antena 3.

„E o chestiune de principiu să îţi ţii cuvântul. Dacă anunţi că mergi la o dezbatere te duci. Eu mi-am făcut programul în funcţie de aceste dezbateri programate în fiecare seară la diferite posturi de televiziune. Este a treia oară când domnul Simion nu vine. Cred că dacă vrei să fii preşedintele României trebuie să stai faţă în faţă cu românii şi să răspunzi la întrebările pe care ziariştii ţi le pun“, a comentat Nicuşor Dan.

