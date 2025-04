Dezbatere Digi24. Ce aleg Lasconi, Antonescu și Dan dacă ajung la Cotroceni: taxe mai mari sau reduceri în sistemul bugetar?

Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi, candidați la alegerile prezidențiale din 4 mai, au fost întrebați la dezbaterea electorală organizată de Digi 24, ce ar alege, pentru redresarea economiei românești: taxe mai mari pentru toţi românii sau reduceri masive în sistemul bugetar?

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR, a spus că trebuie evitată creşterea taxelor.

„Trebuie reduceri masive în sistemul bugetar. Avem o disproporţie, mai ales în companiile de stat, între profitabilitate şi salarii, care sunt departe de orice corelaţie cu performanţa economică. Vorbim de salariile mari ale demnitarilor, dar unele salarii ale miniştrilor sunt de câteva ori mai mici decât ale unor oameni din companii care agravează deficitul”, a spus Antonescu.

Întrebat dacă asta presupune inclusiv concedieri, Antonescu a spus: „Şi reduceri de salerii, dar şi concedieri, dar nu concedieri în masă. Vorbim de personal birocratic supraplătit şi supranumeric. Sunt prea multe instituţii, propun un audit al eficienţei în instituţii”.

Nicuşor Dan a explicat că deficit înseamnă inflaţie, iar inflaţia înseamnă facturi mai mari pentru oameni.

„Este absurd să speri că cei care au dus România în gard o vor scoate. Anul trecut au promis 5,5 la sută deficit, a fost 9, anul acesta au promis 7 deficit şi tot 9 va fi. Am reuşit la Primăria Capitalei. Am luat o primărie în faliment şi acum ea are patru trepte peste ratingul României. Sunt patru lucruri esenţiale: să combatem marea evaziune fiscală cu care pierdem miliarde de euro pe an. În al doilea rând absorbţia fondurilor europene este jalnică. Trebuie reduse drastic cheltuielile statului, iar companiile de stat sunt pline de relaţii de partid şi numai management şi performanţă nu este acolo”, a spus Nicuşor Dan.

Elena Lasconi mizează pe fondurile europene.

„Sunt miliarde care nu au fost colectate de la cei care fac evaziune fiscală. Pot să sper că nu vor creşte taxele, dar nu ştiu ce magie ar trebui să facă premierul măcar pentru un an. Avem o mare oportunitate: cu banii europeni să eficientizăm companiile pentru înarmare şi securitate. Gaura neagră este în economia de stat, acolo trebuie să punem oameni competenţi în funcţii cheie”, a spus Lasconi.

