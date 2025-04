Dominic Fritz a vorbit, miercuri seară, la Digi24, despre decizia USR a retrage sprijinul Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale din luna mai. „Mi-aș fi dorit să nu ajungem în situația de astăzi, dar în acest moment nu mai este despre Elena Lasconi, nu mai este despre USR, ci despre țară”, a afirmat vicepreședintele USR. În sprijinul acestei decizii, Fritz a dat exemplul PNL de la alegerile de anul trecut: „Noi nu vrem să ajungem în situația în care au fost colegii de la PNL care au tăcut, deși știau, aveau sondaje, știau că domnul Ciucă nu poate să ajungă în turul doi, și pe urmă a luat sub 10%”, a spus primarul din Timișloara. Fritz a precizat că joi a fost convocat Comitetul Politic, for care este în măsură să stabilească oficial susținerea pentru Nicușor Dan. „Sper că va fi un vot responsabil”, a afirmat vicepreședintele USR.

„Mi-aș fi dorit să nu ajungem în situația de astăzi. De ceva timp suntem în discuții, diferiți lideri, inclusiv eu direct cu Elena Lasconi, despre situația gravă în care ne aflăm ca țară, dar și cu candidatura ei, și faptul că am ajuns astăzi la o situație, să zicem, conflictuală, în care trebuia să dăm un vot în Biroul Național, un vot unde 16 din 24 de membri au votat pentru convocarea unui Comitet politic. Acest fapt este dureros, dar este o un gest de responsabilitate, dar și de sinceritate”, a spus Dominic Fritz la Digi24.

„În ultimele săptămâni, am simțit deja că nu mai avem susținerea pentru Elena Lasconi, susținere pe care am avut-o în toamna trecută. Mulți dintre votanții noștri, susținătorii noștri, ne-au spus că «nu mai putem să o votăm pe Elena Lasconi, mergem cu Nicușor Dan»”.

„Așa că am dat drumul la niște cercetări sociologice. Am primit săptămâna trecută un sondaj extrem de îngrijorător. Nu doar că Elena Lasconi a luat, cred că atunci era la 6%, ci mai mult decât atât, nici Nicușor Dan nu intra în turul doi, ci Victor Ponta și George Simion. Și am spus că poate a fost un sondaj greșit. Haideți să mai dăm drumul la încă sondaj, la o altă firmă de sondare, să ne asigurăm că nu ne manipulează nimeni. Și al doilea a ieșit și mai prost. Elena Lasconi este la 4%, Nicușor Dan este pe locul trei. În acest moment nu mai este despre Elena Lasconi, nu mai este despre USR, ci despre țară” a continuat vicepreședintele USR.

Este un moment de sinceritate. Noi nu vrem să ajungem în situația în care au fost colegii de la PNL care au tăcut, deși știau, aveau sondaje, știau că domnul Ciucă nu poate să ajungă în turul doi, și pe urmă a luat sub 10%. Imaginați-vă să ne întâlnim în trei săptămâni cu domnul Ponta și domnul Simion în turul doi.

„Eu nu pot să îl fac pe Nicușor Dan președinte al României, ci doar dacă noi toți ne mobilizăm. Dar ce este sigur este că eu nu pot și nici colegii mei nu putem să fim nesinceri cu propriul nostru electorat și să-i îndemnăm să voteze, să dea votul lor valoros pentru viitorul României unui candidat care, evident, nu mai are șanse, și asta este dureros. Am un enorm respect pentru Elena Lasconi. Am fost lângă ea în momente grele, în momente extrem de fericite. Când a câștigat, m-am luptat, mi-am lăsat copilul în Timișoara ca să fiu săptămâni întregi lângă ea. O apreciez enorm de mult, și nu este ușor să te uiți în ochii cuiva pe care îl apreciezi, pe care îl respecți, lângă care ai fost și să-i spui „îmi pare rău, nu mai ai nicio șansă” a adăugat acesta.

„Elena Lasconi nu va putea să rămână președintele USR”

„Cred că este evident pentru toată lumea că Elena Lasconi nu va putea să rămână președintele USR, dar vă spun că nu asta este o prioritate. Cu siguranță, vom alege un nou președinte. Vor exista alegeri în partid după prezidențiale. Vom găsi varianta cea mai bună să mergem înainte. Acum, cel mai important este să oprim acest pericol uriaș care ne așteaptă în România.

Nu am reușit să aducem candidata noastră în punctul în care să aibă o șansă, și de aceea vă rugăm, pentru România, să priviți peisajul și să vă dați seama că singurul candidat care are șansă este Nicușor Dan. Din păcate, nici Crin Antonescu nu are șanse să intre în turul al doilea”, a subliniat Fritz.

Comitet Politic pentru sprijinul oficial al lui Nicușor Dan

Întrebat dacă începând de miercuri USR îl va susține oficial pe Nicușor Dan, Dominic Fritz a spus urmează joi o discuție în partid, în cadrul Comitetului Politic.

„Am convocat un comitet politic pentru mâine (joi, 10 aprilie n.r.), pentru că acolo sunt cam 250 de oficial ai partidului, președinți de filiale, primari, parlamentari. Oficial, statutar este acel for care poate să ia decizii în privința alianțelor, susținerii unor candidați și așa mai departe. Eu sunt încrezător că mâine votul în comitetul politic va fi unul responsabil”, a subliniat vicepreședintele USR.

Dacă strângem împrumuturi, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan

Fritz a mai spus, despre afirmaţia Elenei Lasconi că a fost votată de Congresul USR pentru a candida şi nu poate lua decizia Consiliul Politic Naţional, că decizia Congresului USR pentru candidatura Elenei Lasconi la alegerile prezidenţiale a fost dată pentru anul 2024 şi chiar sunt unii jurişti care spun că oricum e nulă. El a precizat, despre finanţarea campaniei lui Nicușor Dan că, dacă vor strânge împrumuturi, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan. Nu ne interzice nimeni să susţinem pe cine considerăm că este corect, a mai arătat Fritz.

„Bineînţeles că dacă noi strângem împrumuturi, de exemplu, atunci aceste împrumuturi, aceşti bani, se vor rula prin mandatarul financiar al lui Nicuşor Dan. Nu ne interzice nimeni să susţinem pe cine considerăm că este corect”, a explicat Dominic Fritz.

Despre anunţul Elenei Lasconi că îşi va continua campania şi apelul către români să îi doneze bani, Dominic Fritz a precizat că nu îi este clar „cum ar vrea să facă asta, pentru că tot prin USR ar trebui să cheltuiască aceşti bani”.

„Biroul Naţional nu a aprobat un buget de campanie şi asta ar fi nevoie, ca să poată să cheltuiască aceşti bani”, a spus el.

