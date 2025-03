Elena Lasconi, despre Anton Pisaroglu: „Ar fi lucrat cu domnul Georgescu. Să nu avem un alt candidat care vine pe sub radar”.

Elena Lasconi a declarat la Digi24 că echipa sa de comunicare a observat un număr „inexplicabil” de mare de vizualizări la mesajele candidatului Anton Pisaroglu. În acest context, președinta USR cere instituțiilor statului să își facă datoria și să monitorizeze atent procesul electoral ca „să nu avem un alt candidat care, la fel, vine pe sub radar”.

Președintele USR, Elena Lasconi, a atras atenția asupra riscurilor privind influențarea alegerilor prezidențiale din acest an, solicitând instituțiilor statului să fie „mai precaute”, , pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat la scrutinul prezidenţial de la finalul lui 2024.

Ea a declarat că un alt candidat la președinție, Anton Pisaroglu, ar putea folosi aceleași metode suspecte de promovare online, observate și la scrutinul anterior.

„Nu. Știți de ce? Pentru că în momentul ăsta există un alt candidat, care înțeleg că ar fi și lucrat cu domnul Georgescu, care se pare că folosește aceeași metodă. Pentru că eu am filmulețe făcute de când am început campania - nu aveam un cont de TikTok înainte - și văd că acolo se întâmplă vizualizări, sute de mii de vizualizări. (...) Colegii mei urmăresc mai îndeaproape (și au constatat – n.r.) că în ultima perioadă există foarte multe vizualizări, inexplicabile pentru echipa de comunicare cu care lucrez. De aceea vreau să rog foarte mult instituțiile statului să fie cu ochii... să nu avem un alt candidat care, la fel, vine pe sub radar”, a afirmat Lasconi.

Lasconi a subliniat că a fost primul politician care a avertizat despre utilizarea fermelor de boți și troli în campaniile electorale. În ceea ce privește rețeaua de socializare TikTok, liderul USR a menționat că, dacă nu se pot implementa soluții tehnice pentru a combate manipularea, ar trebui luată în calcul suspendarea temporară a platformei în perioada campaniei electorale.

„Eu sunt pentru libertatea de exprimare, dar dacă instituțiile nu ne asigură (...), atunci să le spună și cred că ar fi o idee înțeleaptă chiar să se închidă pe perioada campaniei electorale și după aia să-i dai din nou drumul. Dar nu sunt pentru asta, pentru că înțeleg că există, din punct de vedere tehnic, o soluție ca fake news-ul să nu mai zburde pe TikTok și manipularea”, a explicat Lasconi.

Declarațiile sale vin în contextul în care, potrivit acesteia, la următoarea ședință a CSAT s-ar putea discuta despre măsuri pentru garantarea alegerilor libere și corecte, având în vedere evenimentele controversate de la finalul anului 2024.

