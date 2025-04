Elena Lasconi: La alegerile trecute, Nicușor Dan mi-a cerut să mă retrag în favoarea lui Nicolae Ciucă

Președința USR Elena Lasconi a dezvăluit miercuri, într-un interviu pentru Gândul, că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL.

Elena Lasconi susține că Nicușor Dan a încercat să intermedieze retragerea sa din cursa pentru Cotroceni, cu scurt timp înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut, în favoarea lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL. Ea mai spune că edilul Capitalei i-a propus o întâlnire cu un diplomat și cu Ciucă.

„Nicușor Dan mi-a spus să mă întâlnesc cu el și să mă duc la Stejarii ca să mă retrag și să mă întâlnesc și cu Ciucă. Exact în ziua în care am fost să fac filmulețul și probabil că, o să vedeți, că nu țin minte toate datele posibile. Este pe pagina mea de Facebook. În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa atunci”, afirmă ea.

„După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată. Exact în ziua în care am fost să fac filmulețul și am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului. Atunci”, continuă șefa USR.

Reamintim că, anul trecut, Elena Lasconi acuza presiuni din partea PNL prin interpuși de la „nivel înalt” pentru a-și retrage candidatura la alegerile prezidențiale. Ea sugera inclusiv că a primit un telefon de la fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România - Adrian Zuckerman, pe care l-a descris „un fost diplomat care acum este un om de afaceri eșuat”.

Ulterior, colegul său de partid, Cristian Seidler, a precizat că, în realitate, Zuckerman „a încercat să o invite într-un complex de lux, cunoscut printre liderii liberali” în așa fel încât să o facă să se retragă din cursa electorală.

„Nu s-a spus niciodată că amenințarea a venit din partea lui Zuckerman. Am spus că există un tablou întreg de acțiuni pe care cei de la PNL le-au recunoscut, din care face parte această invitație la o întâlnire de taină. Evident, mai sunt și amenințări. Un simplu telefon nu e o dovadă pentru o plângere penală”, explica Seidler.

Contactat de Digi24.ro Zuckerman a răspuns atunci acuzațiilor și a spus că nu o cunoaște pe Elena Lasconi și că nu a vorbit niciodată cu șefa USR.

Editor : C.L.B.