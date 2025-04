Elena Lasconi: „Mi-au tăiat accesul către bani, dar o să fac dreptate. Cei din USR nu pot să facă campanie pentru Nicuşor Dan”

Elena Lasconi a comentat sâmbătă seara decizia BEC de a interzice USR să-i facă campanie lui Nicușor Dan și a precizat cum va încerca să deblocheze banii pentru campanie prezidențială.



„Ei mi-au blocat toate contractele, mi-au tăiat accesul către bani, dar săptămâna viitoare o să fac dreptate şi o să intrăm în linie dreaptă. O să avem şi resursele, o să se facă dreptate, o să apelez şi la instanţă”, a declarat Elena Lasconi, la B1.

Întrebată cum va face asta, Lasconi a răspuns: „Prin ordonanţă prezidenţială o să fac lucrul acesta, pentru că este de interes public şi eu îmi ştiu drepturile, m-am consultat cu avocaţi, nu am putut să fac mai repede că eu aş fi făcut începând de ieri, doar că cei de la juridic nu mai voiau să vorbească cu mine. Sediule ste gol. Dar sunt oameni care mă susțin și care mă întreabă pe unde sunt, o să fiu și printre ei în stradă. Eu am foarte mulți oameni care mă susțin și deja văd că discută în o grămadă de filiale că filiala mea nu votează cu Nicușor Dan, că nu ai cum să îi convingi pe aleșii locali să facă asta. E absolut o nebunie, plus că ei nici nu pot să facă campanie pentru Nicușor Dan,” a adăugat Lasconi.

Lasconi le-a transmis colegilor din USR să înceapă să o promoveze pe pagina partidului și spune că aceștia „nu pot să facă campanie pentru Nicuşor Dan”.

„Dacă ar vrea să lipească afişe şi să împartă flyere, şi pentru asta, dacă s-ar face o sesizare, de exemplu, organele competente ar confisca absolut toate materialele de campanie”, a precizat lidera USR.

„Sfatul meu prietenesc este ca pe pagina USR, îi rog de acum să înceapă să promoveze campania mea, pentru că sunt reprezentantul USR-ului, că am văzut că au dat jos toate cover-urile şi aşa mai departe. Ceilalţi sunt liberi, dacă sunt atât de încăpăţânaţi, să meargă din rău în mai rău. Sunt liberi să facă absolut ce doresc. Eu nu sunt aici pentru o mână de indivizi care au făcut acest abuz total antidemocratic”, a adăugat Lasconi.

„O să vedeţi că săptămâna viitoare o să depun şi în instanţă, şi la AEP, şi la ANI. O să depun şi la BEC. Şi o să vedem cine are dreptate. Eu ştiu că am dreptate, pentru că respect legea”, a transmis Lasconi.

