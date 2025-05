Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a povestit la Digi24 cum s-a cunoscut cu contracandidatul său Nicușor Dan și a precizat chiar că a „participat la viitorul om politic Nicușor Dan”.

„Ba cred că am participat la viitorul om politic Nicușor Dan. Da, cred că am avut rolul meu. Eram student, mă implicam în diferite campanii civice. Eu am făcut împreună cu prieteni de-ai mei acea campanie pentru eroii de la Revoluție, cu mâna „Eroii nu mor niciodată” Decembrie '89, Eroii nu mor niciodată. Am fost la prima ediție a manifestului de la Roșia Montană și o temă dragă pentru mine ca student și ca om, care din spirit de frondă și-a întemeiat un grup civic numit Noii Golani în memoria golanilor din Piața Universității. M-am implicat și în chestiunea legată de patrimoniul din București. Era în acel moment un proiect megalomanic al lui Videanu, voia să facă niște blocuri în Piața Revoluției și era chestiunea cu Catedrala Sfântul Iosif și au început bucureștenii să ia atitudine, să se organizeze. Era un grup de Yahoo, Grupul Civic București, unde nu era mare organizare. Noi ne implicam și cu Basarabia, și cu Roșia Montană, și cu Eroii Revoluției, și cu Asociația 21 decembrie, și eu cu prietenii mei l-am propus pe Nicușor Dan, pentru că erau în lipsă de organizare, l-am propus că ar fi o figură bună să înceapă demersurile constructive. Când a candidat prima oară în 2012 pentru Primăria Bucureștiului, i-am lipit afișe cu Nicușor Dan. A luat 9% în 2012. Nu am vrut să mă implic politic eu personal până în anul 2019, dar îmi doream sprijinirea unor figuri noi, nepătate, în spațiu politic românesc,” a declarat George Simion.

Întrebat dacă l-ar fi votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, dacă nu ar fi fost el unul dintre candidați, George Simion a răspuns că nu și a precizat care a fost momentul în care și-a pierdut încrederea în el.

„Categoric nu, din momentul în care și-a făcut partidul de unde a fost eliminat ca președinte. Din momentul în care a făcut Uniunea Salvați Bucureștiul, am văzut niște chestii care se întâmplau ciudat acolo. Erau oameni care veneau din mișcarea noastră unionistă și ne-ar fi plăcut să îi vedem în funcții de parlamentar, că se făceau listele în 2016, Dragoș Geamănă, Alexandru Surcel și am discutat în momentul respectiv cu Nicușor Dan. Zicea nu, că trebuie să-i pun pe... au venit oamenii ăștia de la Cioloș, era vorba de Ghinea, de Barna și trebuie să-i pun pe ei. Cristi Ghica mai era la respectivele discuții și cumva au venit niște oameni, veniseră tehnocrați, veniseră niște oameni din zona aceasta a ONG-urilor, pe care eu nu-i văzusem anterior în toată mișcarea civică pentru diferite cauze și au ajuns în politică. Cumva erau parașutați și de atunci s-a cam rupt încrederea mea în Nicușor Dan și în integritatea lui. Nu știu dacă este propriul lui stăpân,” a adăugat George Simion.



