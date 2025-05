Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, îl acuză pe Nicușor Dan, în mesaje pe rețelele sociale, de presupuse tentative de fraudare a alegerilor, după ce edilul Capitalei a autorizat un miting pro-european care va avea loc duminică, în București, după închiderea urnelor. În replică, Nicușor Dan susține că nu este o manifestație pentru el și că în calitate de primar a autorizat mii de alte proteste până acum.

Liderul AUR îl acuză pe Nicușor Dan de tentative de fraudare a alegerilor și îi cere să oprească „crearea unui maidan împotriva voinței poporului”.

„Am văzut cum acest candidat, care își folosește secretare, le folosește resursele administrative, mașina instituției în campania electorală a autorizat un miting în perioada electorală, un miting în Piața Victoriei. Totuși, dacă mai are un dram de responsabilitate, îl rog să anuleze această manifestare care se anunță a fi una violentă, una contra democrației și a voinței poporului român” a spus George Simion, pe Facebook.

Replica lui Nicușor Dan

Aflat la dezbaterea organizată de România TV, Nicușor Dan i-a răspuns lui George Simion că mitingul organizat duminică în Piața Victoriei va fi în afara campaniei și este o manifestație pro-europeană.



„Da, am autorizat un miting. Cred că în calitate de primar, am autorizat vreo 6.000-7.000 de proteste în București. În toți anii ăștia. Oricine cere, dacă nu e împotriva Constituției, i-am dat aprobare. Nu este (n.r. un miting de susținere pentru mine) este după închiderea urnelor. În orice caz, în primul rând nu este mitingul meu.

Sunt niște oameni care manifestează. În București am avut săptămâna trecută, am avut un miting pro-european, n-am avut nimic de-a face cu el. A fost un miting al susținătorilor mei, pe care eu l-am asumat, l-am organizat și l-am declarat. Același lucru și duminică seara. Sunt niște oameni care vor să manifesteze pro-Europa după închiderea urnelor, e dreptul lor. În calitate de primar, am semnat”, a declarat edilul Capitalei.

Mitinguri pro-europene au avut loc vineri în București și în alte orașe mari din țară, de Ziua Europei.

Editor : C.L.B.