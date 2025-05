Comediantul Micutzu a prezentat un mesaj audio în care George Simion confirma participarea la podcastul său, o dezbatere electorală la care a participat doar candidatul independent la prezidențiale Nicușor Dan. Liderul AUR a comentat pe Facebook și a negat că a spus că va veni la dezbatere.

Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu a precizat în emisiune că Simion a acuzat că podcastul său nu este neutru, ci unul „prietenos pentru Nicușor Dan”.

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deși a fost primul care a confirmat. Am înțeles dintr-un comunicat AUR că terenul acesta nu este suficient de neutru pentru dumnealui și că suntem un podcast prietenos pentru domnul Dan. E curios, că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată și că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Și acum ca și atunci am dat dovadă de transparență și mă așteptam la același fair play și din partea dumnealui, dar e cert că exact ca Iohannis, în acest moment, domnul Simion fuge de dezbatere. Un om care se vrea președinte pentru români, pentru toți românii, ar trebui să fie mereu disponibil pentru astfel de întâlniri, oricât de inconfortabile ar putea fi ele”, a precizat Micutzu, în podcastul său.

În mesajul audio din discuția între liderul AUR și Micutzu, pe care comediantul a făcut-o publică, Simion spune: „Am înțeles Micutzule. Ne filmezi undeva și transmiți pe canalul tău, da? Așa sigur, mă interesează”.

„Deci domnul Simion. Bella ciao. Eu înțeleg harneala, dar să faceți cu cine trebuie. Harneală e vrăjeală”, a mai comentat stand up comediantul.

În schimb, Simion neagă că a confirmat prezența la podcastul lui Micutzu.

„Nu am confirmat nicio participare la vloggerul Micutzu. Am avut deja 7 dezbateri unde favoritul vostru nu s-a prezentat, el trebuie să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20% cauzat de lenea lui și poziția lui față de lovitura de stat din 6 decembrie”, a scris George Simion, pe Facebook, ca răspuns la mesajul unei utilizatoare.

Candidatul AUR la prezidențiale a lipsit miercuri de la o nouă dezbatere electorală care a avut loc de la ora 17:00, organizată de comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut sub numele de scenă Micutzu. George Simion a anunțat, tot pe Facebook, că este la Roma unde va avea întâlniri cu românii din Italia, Matteo Salvini și Giorgia Meloni. Anterior acelei postări, el a lansat un atac pe rețeaua de socializare la adresa contracandidatului său, Nicușor Dan, acuzându-l de tentative de fraudă electorală.

