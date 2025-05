George Simion şi-a cerut scuze după ce a folosit în mod peiorativ termenul de „autist” cu referire la Nicuşor Dan. „Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat candidatul AUR la prezidențiale, joi, în Belgia și a precizat că voia de fapt să folosească la adresa contracandidatului său apelativele „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „soroşist”.

George Simion a avut joi după-amiază o întâlnire, la Bruxelles, cu români din Belgia în cadrul căreia s-a referit la momentul în care a folosit în mod peiorativ termenul de „autist”.

„Îmi pare rău şi vreau să spun că am dat azi interviuri (…) nu era programat ProTV şi nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut şi am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat George Simion, potrivit News.ro.

El s-a referit apoi la Nicuşor Dan ca fiind „securist”, „nazist”, „marxist”, „coldist” şi „sorişist”.

Reacția sa vine după ce tot joi, i-a spus unei jurnaliste de la Pro TV care îi ceruse o declaraţie că: „Aveţi un candidat pe care îl susţineţi, e autist, săracu’!”, cu referire la contracandidatul său în cursa prezidenţială, Nicuşor Dan.

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a declarat că un „astfel de comportament” este „nedemn pentru un candidat la funcţia supremă în stat”.

„Mă întreb ce vor face părinţii acelor copii care oricum sunt etichetaţi, stigmatizaţi şi hărţuiţi în şcoli? Ce vor face aceste familii, prietenii acestor cetăţeni sau cineva care nu are o funcţie publică precum Nicuşor Dan şi va fi etichetat sau atacat în acest fel?”, a spus preşedintele CNCD.

Asztalos a mai spus că, dacă va primi plângeri în acest caz, CNCD va face „procedura de citare” şi le va soluţiona.

La rândul său, candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan a reacţionat, joi, după derapajul de limbaj al contracandidatului său, George Simion, arătând că este intolerabil să jigneşti sute de mii de copii şi adulţi cu tulburări de spectru autist din România şi să vrei să fii preşedinte şi să spui „autist” ca pe o injurie este inacceptabil.

Nicuşor Dan a condamnat ferm acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent şi cu înţelegere faţă de semenii săi.

Editor : A.P.