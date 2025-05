George Simion spune că România și-ar dori „granițe temporare” între Ucraina și Federația Rusă: „Poziția noastră va fi aceeași cu a SUA”

George Simion a transmis, într-o conferință de presă susținută vineri, 15 mai, la Paris, că, în cazul în care va ajunge președinte, România va susține ideea unor „granițe temporare” între Ucraina și Federația Rusă „din respect” pentru țara atacată de Vladimir Putin. Candidatul AUR a mai subliniat că își dorește „cât mai mulți soldați” NATO pe teritoriul României, Poloniei și statelor baltice.

Într-o conferință de presă susținută vineri la Paris, George Simion a fost pus de jurnaliștii francezi să se exprime asupra invaziei ruse în Ucraina.

Candidatul AUR a transmis că „Federația Rusă a încălcat toate tratatele internaționale” când a atacat Ucraina, în februarie 2022, însă subliniază că „acest război trebuie să se oprească”.

„Este nevoie de un armistițiu, de discuții de pace, iar speranța noastră este Donald Trump (...) Poziționarea noastră (n.r. a României) va fi aceeași cu cea a Statelor Unite ale Americii”, le-a spus George Simion jurnaliștilor francezi.

Simion a adăugat că, în cadrul unor viitoare negocieri de pace, România va cere și va recunoaște „granițe temporare” între Ucraina și Federația Rusă, fără să detalieze ce presupune această idee.

„Poziția noastră pentru negocierile de pace este să avem granițe temporare pentru următoarea perioadă și noi garanții de securitate. Nu vom recunoaște granițe permanente din respect pentru Ucraina, o țară atacată și ocupată”, a explicat George Simion.

„Nu pot avea poziții 100% similare cu Donald Trump”

Într-un alt context, în care vorbea de relația cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, George Simion a subliniat că nu poate avea „poziții 100% similare cu Donald Trump”.

„Nu pot avea poziții 100% similare cu Donald Trump. O să am, totuși, mai multe poziții similare cu Donald Trump decât cu Emmanuel Macron”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a subliniat, în schimb, că este „fericit” cu prezența militarilor francezi în România.

„Intenția mea este să întărim NATO, să avem o Alianță mai puternică (...) Vreau cât mai mulți soldați (n.r. traducere aproximativă, exprimarea lui George Simion a fost: „I want boots on the ground in Romania as much as possible”) în România, în Polonia, în Țările Baltice”, a mai menționat Simion.

Candidatul AUR a subliniat că și-ar dori „mai multe trupe NATO, nu doar baze americane” în România.

