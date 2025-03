Lasconi îi răspunde lui Coliban, după ce i-a cerut să-și retragă candidatura: „Nu-mi plac fricoșii și atitudinea de pierzător”

Elena Lasconi i-a răspuns lui Allen Coliban, joi, la Digi24, după ce acesta i-a cerut să se retragă din cursa pentru Cotroceni și spune că nu-i plac „fricoșii” și nici „atitudinea de pierzător”. Președinta USR este de părere că, dacă își retrage candidatura, foarte puține dintre voturile de la ea vor merge către Nicușor Dan.

„Nu-mi plac fricoșii, nu-mi place atitudinea de pierzător. I-aș spune colegului meu fricos că miracolele se întâmplă doar dacă lucrezi împreună și în echipă și, în loc să stăm să ne plângem de milă, ar trebui să ne suflecăm mânecile și să muncim împreună. Asta este părerea mea. Eu asta am făcut toată viața mea, am avut curajul să mă ridic de fiecare dată când am fost îngenuncheată de greutățile din viața mea. Și este foarte adevărat că eu și Nicușor împărtășim aceleași valori, dar ne diferențează foarte mult experiența de viață,” a declarat Elena Lasconi.

Întrebată despre cifrele pe care le indică sondajele în ultima perioadă, Lasconi răspunde că: „Sunt irelevante, pentru că s-a schimbat foarte mult. Știți care o să fie relevant? Poate poate peste 2 săptămâni, pentru că deja a ieșit Georgescu din competiție și lucrurile se schimbă. Voturile nu sunt o marfă. Nu vă mai uitați la ele ca la o marfă, pentru că dacă s-a retras Georgescu, asta nu înseamnă că toate voturile care s-au dus la el se vor duce automat la Simion sau la nu știu cine”.

Despre cei care îi cer să își retragă candidatura, Lasconi spune că aceștia sunt motivați de frică și că, dacă își retrage candidatura, foarte puține dintre voturile de la ea vor merge către Nicușor Dan.

„Este o frică și oricum să știți că din rezultatele chiar ale ultimului sondaj se duc foarte puține voturi dacă eu m-aș retrage către către Nicușor Dan, adică nici 20% nu se va duce către Nicușor Dan, pentru că eu am fost votată de oameni care nu l-ar vota niciodată pe Nicușor,” a spus Lasconi.

„Nimeni nu mi-a dat nicio șansă nici anul trecut și uite că s-a întâmplat, dar e paradoxal ca Uniunea Salvați România să caute un salvator în exterior,” a adăugat Lasconi.

Președinta USR a precizat că astăzi, la ora 15.00, se va prezenta la BEC pentru a-și depunde candidatura, indiferent de ce se întâmplă în partid.

„Nu are ce să se întâmple în partid, pentru că decizia de a susține un candidat se ia în congres,” a precizat Lasconi.

Vicepreşedintele USR Allen Coliban a transmis pe pagina de Facebook că Elena Lasconi ar trebui să se retragă din cursa pentru Cotroceni. „Parafrazând-o, acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România,” a scris Coliban. Politicianul a precizat că mesajele primite din partea susţinătorilor „sunt în ideea retragerii candidaturii ei”.

„"Ce face USR?" Tu ce ai vrea să facă? Elena Lasconi merită respectul nostru pentru curajul de a-şi fi asumat conducerea partidului şi candidatura la Preşedinţia României, într-un moment de criză, în care USR căzuse la 8%. Merită recunoştinţa noastră pentru felul în care a reuşit să ne unească şi să tragem toţi pentru scorul istoric de la Prezidenţiale, scor care a dus, în premieră, candidatul USR în turul al doilea. Dar, parafrazând-o, acum nu ar trebui să fie vorba despre un om, ci despre România”, scrie Coliban.



Coliban a precizat că Lasconi a avut o prăbuşire spectaculoasă în sondaje şi în preferinţele electoratului.

Editor : A.P.