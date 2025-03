Elena Lasconi a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că şi-ar dori ca Ilie Bolojan să intre în cursa pentru alegerile prezidenţiale şi că a avut o discuţie cu el. „Dânsul nu a spus că nu dorește, dar probabil că vrea să fie împins în față,” a precizat președinta USR.

Întrebată dacă ia în calcul să-și retragă candidatura de la prezidențiale, Lasconi spune că este în plină campanie electorală și luptă în continuare, precizând că Maia Sandu ar putea să fie un preşedinte în care ar avea încredere.

„Declarația mea, dacă ați văzut-o în integralitate, ar trebui să spună foarte multe despre cine sunt eu și că în primul rând văd interesul României. Eu sunt în plină campanie electorală, lupt în continuare, mă duc, vorbesc cu oamenii în toată țara, dar am spus că, din punctul meu de vedere, Maia Sandu ar putea să fie un președinte în care aș avea încredere,” a declarat Lasconi.

Despre preşedintelui interimar Ilie Bolojan, Lasconi spune că este „un om serios şi încă de la prima întâlnire, de după turul întâi, a spus că ar trebui să facă o construcţie serioasă de dreapta”.

„Eu la prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul Bolojan, pentru că eu nu-l cunoșteam înainte, adică nu l-am cunoscut nici înainte de a spune că este varianta mea pentru premier dacă voi ajunge președintele României, pentru că am încredere și știu ce experiență are în administrație. Este un om serios și încă de la prima întâlnire de după turul întâi a spus că ar trebui să facem o construcție serioasă de dreapta, că am vorbit foarte multe lucruri și dânsul spunea mereu că PNL nu o să mă susțină atunci, după ce s-au anulat alegerile, de fapt, și eu îi spuneam haideți să facem măsurători serioase, pentru că eu nu țin cu dinții de absolut nimic și gândiți-vă că nu sunt un candidat oarecare, nu mă unflu în pene acum, dar totuși sunt candidatul care a intrat în turul doi. Dacă coaliția și-ar schimba candidatul și am face niște sondaje foarte serioase, eu le-am recomandat să strângă și semnături și pentru domnul Bolojan și aș vedea, de exemplu, în sondajele respective că are șanse să ajungă președinte, eu l-aș susține pe Bolojan,” a precizat Elena Lasconi.

„Eu mi-aș dori să facă lucrul acesta. Am și avut o discuție cu dumnealui. Dânsul nu a spus că nu dorește, dar probabil că vrea să fie împins în față și, uite, o fac eu, pentru că consider că România are nevoie de un președinte serios. Și eu aș putea să fiu un președinte foarte serios și foarte bun, doar că nu știu dacă sunt reale aceste sondaje. Noi am dat în lucru și o să avem unul gata pe data de 10 și o să-l dăm publicității. Îl măsurăm inclusiv pe Ilie Bolojanu,” a adăugat președinta USR.

Lasconi a precizat că sondajul USR, care va fi gata pe 10 martie, îl măsoară şi pe Ilie Bolojan pentru prezidenţiale.

„Noi am dat lucru și o să avem un gata pe data de 10 și o să-l dăm publicității. Avem mai multe variante, şi cu sau fără ( Călin Georgescu, nr), am zis să fie măsurată şi soţia, şi Puric, şi Anca Alexandrescu şi mai mulţi. E ţopăială mare în zona asta a izolaţioniştilor, practic sunt două culoare, culoarul adevărului şi culoarul percepţiei,” a declarat Lasconi.

