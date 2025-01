Lasconi spune că se va întâlni miercuri cu Nicușor Dan, dar că „nu vede de ce s-ar răzgândi” privind candidatura la președinție

Președinta USR, Elena Lasconi, candidată la alergerile prezidențiale din 4 mai, spune că se va întâlni miercuri cu primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, care și-a anunțat și el candidatura. Lasconi a spus la Digi24 că va discuta cu Dan pentru că „e omul dialogului”, dar că nu vede de ce s-ar putea răzgândi.

„Candidatul la prezidențiale este votat în congres. Noi am avut un congres anul trecut, unde am fost votată cu peste 90% de către colegii mei și plus de asta am intrat în turul doi. Adică nu văd cum eu aș putea să mă răzgândesc, dar sunt un om rațional. O să am și o întâlnire cu Nicușor Dan, l-am tot auzit vorbind la televizor că a vorbit cu mine, ba că vorbește cu mine, dar acum am fixat eu o întâlnire pentru miercuri, o să discutăm lucrul acesta”, a spus ea.

Lasconi a precizat că USR nu a comandat încă sondaje pentru alegerile prezidențiale.

„Dar aduceți-vă aminte ce sondaj oferit publicității anul trecut, vreme de cinci luni, cam așa, sau patru luni. M-a dat pe mine în turul doi, am auzit că sunt pe locul cinci. Uneori am auzit că sunt pe locul șase. Sincer, nu am încredere în foarte multe sondaje. Am încredere în casele de sondare cu care lucrăm noi pentru că au dat un rezultat foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat în realitate. Dar eu lucrez profesionist, așa îmi place să fac. Bineînțeles că o să facem sondaje. Dacă o să fie scoruri catastrofale, probabil că o să luăm în discuție, dar acum eu nu pot să iau în discuție, având în vedere faptul că am fost votată cu peste 90% din congres și că am ajuns în turul doi”, a adăugat ea.

Întrebată de ce se întâlnește cu Nicușor Dan, Lasconi a răspuns: „Pentru că l-am auzit la televizor că vrea să vorbească cu mine. Și eu din bun simț și din respect, pentru că îi respect pe toți contracandidații mei, o să discut - și pentru că sunt omul dialogului”.

Întrebată despre declarațiile lui Radu Mihaiu, care a spus că nu e normal ca și Lasconi, și Dan să candideze la prezidențiale, Lasconi a spus: „Am auzit de la televizor asta, de când s-au anulat alegerile. Am avut mai multe ședințe ale Biroului Național și niciodată nu s-a luat în discuția asta”.

„Mai mult decât atât, în momentul în care apărea un fake news că s-a discutat despre lucrul acesta, am primit telefon de la persoana în cauză să spună că nu s-a discutat niciodată despre asta. Nu știu în ce calitate a vorbit domnul Mihaiu despre acest lucru. Nouă nu ne-a comunicat și el face parte din Biroul Național. Noi putem să discutăm absolut orice. Asta e diferența dintre noi și ceilalți, adică celelalte partide, mă refer. Poți să vorbești absolut orice. Eu sunt absolut deschisă, dar cred că ar fi intrarea USR-ului în uitare dacă noi ne-am descotorosi de candidatul care a obținut cel mai bun scor de când există. Partidul a intrat în turul doi și dintr-o dată te gândești că nu mai este bun, dar eu sunt pentru democrație și pentru vot”, a mai spus Lasconi.

Editor : M.B.