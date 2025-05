Lecție din România, prezentată în Financial Times: Cum să nu lupți împotriva populismului

Politica este întotdeauna ușor de interpretat post-eveniment. În urma revoluției anticomuniste din România din 1989, în mijlocul unei înfloriri a ziarelor, o propagandă ultranaționalistă a apărut pe străzi. Numită România Mare, aceasta a inspirat la scurt timp un partid politic cu același nume provocator și opinii revanșarde, scrie Alec Russell, într-un articol de opinie pentru Financial Times. Jurnalistul specializat în politică externă ajunge la concluzia că adevărații vinovați pentru ascensiunea dreptei extreme din țara noastră sunt partidele autosuficiente care au fost la guvernare în ultimii 35 de ani.

„Atât ziarul, cât și partidul erau o amintire a anilor 1930. An de an, ambele au stat pe margine. În tot acest timp, România a intrat - deși cu intermitențe - în curentul principal. La începutul anilor 2000, a aderat la Uniunea Europeană și la NATO, un triumf după dificila călătorie prin care a trecut sub comunism.

Și totuși, acum, în mod îngrozitor, spiritul României Mari, lustruit cu o tentă trumpistă elegantă, este forța dominantă a țării. George Simion, un politician impregnat de etosul său de extremă dreapta, este favoritul la alegerile prezidențiale din al doilea tur de duminică. Indiferent de rezultat, numeroasele țări ale UE care se luptă să înfrunte populismul trebuie să învețe de la România: este un studiu de caz despre cum să nu răspunzi.

Dacă Simion, cândva un huligan din fotbal, triumfă, va marca cea mai mare tulburare a României din 1989 încoace. Investitorii sunt îngroziți - la fel și oficialii NATO și UE care se tem că România ar putea fi pe cale să se alăture Ungariei ca membru rebel. Nimeni nu ar trebui să fie surprins.

Desigur, au existat moașe dispuse și familiarizate cu această creștere populistă, care a dus la câștigarea de către Simion a 41% din voturi în primul tur. Pare clar că Moscova a orchestrat o campanie cibernetică pentru a amplifica mesajul dreptei. Incitarea la tulburări electorale prin intermediul boților este o cale bine-cunoscută pentru Kremlin - și minunat de ieftină.

Apoi, există vechile rețele comuniste despre care se spune că au finanțat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lui Simion și pe colegii săi de drum. Foștii securiști ai Bucureștiului au prosperat după 1989, ca un ecou al furtului KGB-ului. Moștenitorii și confrații lor vor simți câștiguri bogate într-un stat condus de Simion.

Însă, oricât de nesănătoase ar fi aceste influențe, adevărații vinovați pentru ascensiunea dreptei sunt partidele de sistem, care s-au alternat confortabil și corupt la putere timp de 35 de ani. O nouă generație de jurnaliști și procurori a scos la iveală scandal după scandal, în special sub conducerea social-democraților. Urmăriți „Colectiv”, un reportaj nominalizat la Oscar despre corupția din sistemul de sănătate, și plângeți.

Se întâmplă ca guvernul de coaliție care se iese din funcție să fie probabil cel mai curat din istoria României, dar a venit prea târziu pentru a atenua nemulțumirea populară față de status quo. (De asemenea, a fost incapabil să-și transmită mesajul.)

Establishmentul din România nu a reușit să beneficieze de roadele globalizării, rămânând mult prea mulțumit de amenințarea din partea dreptei. Simion și-a construit imaginea de suspiciune anti-vaccinare în timpul pandemiei, exploatând o suspiciune din epoca comunistă față de statul-bonă. De când partidul său, AUR, a intrat în prima linie politică în 2020, naționalismul său a fost prea des minimalizat, dacă nu chiar tolerat, de către curentul principal.

Ce nechibzuință s-a dovedit asta. Când establishmentul centrist a înțeles în sfârșit amploarea amenințării, a reacționat brutal, anulând primul tur al alegerilor de anul trecut, când un alt ultranaționalist, Călin Georgescu, a câștigat, invocând interferența Rusiei. Ulterior, Curtea Constituțională i-a interzis să participe la reluarea alegerilor, pe baza unor dovezi incomplete.

Vicepreședintele american JD Vance i-a consternat pe centriștii europeni în februarie, când a criticat dur UE pentru că a îngrădit libertatea de exprimare fără a menționa tirania Rusiei. Dar a avut dreptate când a sugerat că reacția la adresa lui Georgescu a fost excesivă. Și da - surpriză, surpriză - interdicția pare să fi înfuriat dreapta.

Pentru activiștii Maga din SUA și din afara ei, o victorie a lui Simion ar fi un alt cui binevenit în sicriul UE, chiar dacă, într-o încercare de a-i curta pe moderați, el spune că va rămâne în NATO și în UE.

Kremlinul trebuie să fie extrem de încântat să se vadă aclamat drept păpușarul din România, având în vedere că țara a urât din punct de vedere istoric Rusia.

Liberalii și minoritățile etnice din România și-au pus slabele speranțe în Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, un matematician cu un palmares banal. Chiar dacă va câștiga, țara se va confrunta cu tulburări, dacă nu chiar disfuncționalități.”

