Lucian Romaşcanu: Eu îmi doresc foarte tare ca Nicuşor Dan să rămână la Bucureşti, să îl avem pe Crin Antonescu în turul 2

Preşedintele PSD Buzău, Lucian Romascanu, a spus, duminică seaeră, că-şi doreşte ca Nicuşor Dan să rămână primar la Bucureşti, iar candidatul Coaliţiei, Crin Antonescu, să ajungă în turul 2 și, în final, președinte.

Preşedintele PSD Buzău, Lucian Romascanu a criticat, duminică seară, candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, afirmând că acesta nu are pregătirea necesară sau un plan pentru România, ci se bazează pe scandaluri şi conflicte.

„Este un om care nu are nicio pregătire, care nu are niciun fel de plan pentru România, care are doar un singur tip de demers, acela al scandalului şi al conflictului. George Simion nu va ajunge la Cotroceni pentru că tot ceea ce ne-am dorit şi ce am sperat în decembrie 1989 ar fi întors în timp”, a spus el, potrivit News.ro.

Romaşcanu şi-a exprimat speranţa că în turul 2, Crin Antonescu va reuşi să câştige.

„Eu îmi doresc foarte tare ca domnul Nicuşor Dan să rămână la Bucureşti, să continue ceea ce a început, să îl avem pe Crin Antonescu în turul 2 şi, în final, să îl avem preşedinte, pentru că repet, am înţeles supărările, am înţeles frustrările, dar a trage cu pistolul în clasa politică ce a greşit prin propriul picior cred că este o greşeală imensă şi nu ne-o permitem în acest moment”, a spus el.

La răndul său, primarul Buzăului, Constantin Toma, a subliniat că rezultatele alegerilor de astăzi reprezintă o lecţie dură pentru întreaga clasă politică, evidenţiind dorinţa de schimbare a cetăţenilor. El a menţionat că s-au acumulat multe frustrări în societate şi că, indiferent cine va fi la putere, va trebui să se ridice la nivelul acestor aşteptări.

„Până la urmă este o lecţie dură primită de întreaga clasă politică. La nivel de reforme, s-a bătut pasul pe loc 35 de ani. S-au acumulat multe frustrări, multe decalaje inclusiv între săraci şi bogaţi. După aceste alegeri oricine va fi la putere va trebui să răspundă lecţiei economice pe care o avem de rezolvat: deficitul cel mai mare din Uniunea Europeană, balanţa comercială zob, criza bugetară se duce spre criză economică pentru că probabil, fără creşteri de taxe şi impozite nu se va putea să privim realitatea în faţă. Cu toţii va trebui să facem mai mult, să demonstrăm că această ţară este pe drumul pe care îl merită. Suntem în Uniunea Europeană, o chestie extraordinară, s-au obţinut rezultate excepţionale şi asta este adevărat, dar ne paşte colapsul dacă nu ne trezim” a declarat Toma.

Pe de altă parte, deputatul PSD, Romeo Lungu, a adus în discuţie problema absenteismului la vot, subliniind că tinerii nu au ieşit la vot, ceea ce reflectă o lipsă de încredere în politicieni. El a sugerat că partidele trebuie să dezvolte proiecte care să atragă tinerii şi să le ofere posibilitatea de a deveni o voce în politică.

Editor : M.B.