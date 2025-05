Actorul și cântărețul Tudor Chirilă a avut, în ultimele zile, mai multe postări pe rețelele de socializare prin care a transmis mesaje pentru românii din străinătate, dar a și comentat prestația din Franța a candidatului George Simion.

Chirilă l-a comparat pe Simion cu Coana Chirița”, personajul lui Vasile Alecsandri, și a spus că în timp ce românii din Franța au aflat cu surprindere că trăiesc într-o dictatură, „Putin rânjeşte, pentru că el chiar a intrat în al douăzeci şi doilea an de dictatură”.

„Nous voulons o încetare a focului. Se dovedeşte că Alecsandri a fost un geniu, dar viața bate filmul. Chirița noastră a ajuns în Franța şi francezii au râs. Ba chiar ăia care favorizau extrema dreaptă. Chirița nu s-a lăsat şi i-a certat, i-a făcut murdari, le-a zis că la ei e ca în Iran, că preşedintele e dictator, că ayatollah, alea, alea.

Numa’ autişti nu i-a făcut. Apoi a plecat, circul s-a mutat în altă parte. Problema e că românii din Franța rămân, un pic (mai mult) ruşinați, tocmai au aflat că muncesc şi trăiesc într-o dictatură. S-a mai dus în derizoriu un cuvânt. Putin rânjeşte, el chiar a intrat în al douăzeci şi doilea an de dictatură. Je vous inviter să votați.”, a scris Chirilă pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Polemizare cu diaspora

Cu doar câteva ore mai devreme el postase pe rețelele sociale un clip de 5 minute în care polemiza cu diaspora. „Luăm de la Ceaușescu doar ce ne plăcea, dar uităm de foame, frig, două ore de tv, lipsa curentului, lipsa hainelor, raționalizare a sticla de ulei, suta de grame de zahăr”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Iată și transcrierea mesajului video:

„O să fie un mesaj greu, pentru că nici nu știu ce vreau să spun foarte bine și bineînțeles că este legat de votul de duminică. Și de data asta mă adresez diasporei cu care am fost de atâtea ori pe aceeași felie, doar că acum vedem lucrurile un pic diferit, dar eu cred că trebuie să ne ducem în istorie înapoi. Unul dintre reproșurile care mi s-a făcut tot timpul a fost că - bă, tu ne-ai împins să-l votăm pe Iohannis. Da, frate, da, e adevărat, l-am votat pe Iohannis și am regretat. Am regretat la fel ca toată lumea. Nu cred că putem să fim noi acuzați, cei care dăm credibilitate unor politicieni. Și voi dați acuma credibilitate unui individ căruia eu nu-i dau deloc și n-am de gând să vă sar în cap dacă țara asta o să se ducă în cap.

E alegerea voastră. Ce vreau eu să spun este că am fost împreună în 2018. Știu sigur că eram împreună în piața aia în care am fost gazați în Piața Victoriei împreună cu oameni din diaspora și toți ne doream același lucru ca țara aia să termine cu Dragnea, să termine cu PSD-ul, cu PNL-ul și cu mafia asta transpartinică, cu mafia politică care ne-a sufocat pe toți. După 2018, ei s-au repliat, au modificat legile justiției, au modificat codurile de procedură penală, s-au folosit de CCR ca să scape corupți, au ajutat la prescrierea dosarelor, au slăbit DNA-ul, au făcut tot ce-au putut ca să poat să fure în continuare. Ce am făcut noi, societatea civilă, le-am făcut loc, am lăsat loc, ne-am dat în spate pentru că după gazele din 2018 am simțit că nimic nu se poate schimba în țara asta.

Asta am simțit noi atunci și ne-am dat în spate cu toții și am lăsat un mare loc liber. Și locul ăsta a fost umplut de extremism, de ideea asta de fals suveranism, de ideea asta de falsă percepție că ce bine era pe vremea lui Ceușescu când era bine cu comunismul.

Apropo, că tot vorbim de vacciniști și antivacciniști, Ceaușescu ne vaccina pe toți. Da, suntem selectivi, luăm de la Ceaușescu doar ce ne place metroul, realizările, industria aia care de fapt nu funcționa. Dar nu vorbim și de lucrurile care n-au mers foamea, frigul, lipsa curentului, lipsa hainelor, raționalizare a sticla de ulei, suta de grame de zahăr, 2h de program la televizor și așa mai departe și toate relele. Plus trei oameni în grup, nu mai mulți, libera exprimare și așa mai departe.

Și-a lăsat loc unor idei de suveranism și unor nostalgici de extremism care s-au întrupat într-un partid care are foarte frumoase conexiuni cu PSD-ul și care se numește AUR. Și ei au luat locul ăsta pe care l-a părăsit societatea civilă și pe care l-a părăsit și diaspora pentru că nu s-a întors nimeni acasă să lupte alături de noi și nici noi n-am mai luptat. E adevărat. Și vreau să vă mai amintesc ceva. Cine ne făcea sorosiști când eram în stradă prima dată, Antena 3, RTV, Realitatea. Nu? Cine? Cine ne făcea sorosiști acolo? A început cu soroșismul. Dar și pe voi voi vă făceau sorosiști pe voi din diaspora, care votați împotriva lui Dragnea. Voi ați fost sorosiști atunci, acum nu mai sunteți acuma suntem doar noi, ăștia care vedem lucrurile de aici, din țara asta.

Evident că nu încerc să vă conving de nimic, dar vreau doar să spun că indiferent de cum votați voi și cum votăm noi, ăștia pe care foarte multă lume ne face criminali vânduți, sorosiști, trădători, să nu uitați că avem același țel și să nu uitați că votul ăsta de acuma s-ar putea să-l dați exact celor cărora n-ați vrea să-l dați și s-ar putea mai curând decât credeți. Să nu vă întoarceți voi, să venim noi alături de voi și-o mai vedea. Să fiți sănătoși și, na, poate-vă de un pic de gândit tot ce s-a întâmplat în anii ăștia și faptul că mi-ar fi fost foarte simplu să stau în banca mea, aș fi avut de câștigat, am pierdut public, am pierdut poate și niște prieteni. Pentru niște lucruri în care cred, îmi era foarte simplu să stau pe niște bani din contractele mele, cum fac foarte mulți artiști din România și să-mi văd de treaba mea.”

Editor : S.S.