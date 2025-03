Mircea Fechet: Dacă Crin Antonescu pierde alegerile, eşecul nu poate fi decontat decât către partidele care l-au propus

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus miercuri că dacă Crin Antonescu pierde alegerile prezidenţiale, eşecul nu poate fi decontat decât către partidele care l-au propus. Este vorba despre PSD, PNL și UDMR, potrivit News.ro.

„Dacă domnul Crin Antonescu pierde alegerile prezidenţiale, eşecul nu poate fi decontat decât către partidele care l-au propus. Până la urmă, scenariul în care Crin Antonescu pierde e unul pe care nu mi-l doresc în niciun caz”, a arătat ministrul Mediului, la Prima News.

Fechet a spus că a fost vorba despre o decizie colectivă privind candidatura lui Crin Antonescu.

„Când am fost consultaţi şi când am fost întrebaţi, şi eu sunt vicepreşedinte în Biroului Naţional, am fost de acord cu acest lucru şi astăzi sunt în continuare de acord cu acest lucru. Până la urmă nu e un capăt de ţară, însă eu cred că este puţin probabil ca un candidat propus de trei partide politice şi susţinut de minorităţi să rateze turul 2 şi dacă intră în turul 2 să nu câştige alegerile prezidenţiale”, a mai spus Fechet.

Editor : M.B.