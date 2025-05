Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție video cu președintele Franței, Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe candidatul independent la alegerile prezidențiale pentru succesul din turul 1 al alegerilor prezidențiale și l-a asigurat că va continua să sprijine parteneriatul solid construit cu România pe plan economic, dar și parcursul european al României. Cu puțin timp înainte de convorbire, liderul de la Palatul Elysee a lansat un avertisment cu privire la „amestecuri” străine în viitoarele alegeri din Europa - şi anume în România - care, spune președintele francez, „subminează integritatea democraţiilor noastre”.

„În timp ce contracandidatul meu jignea poporul francez chiar la el acasă, eu am avut un dialog cu domnul Emmanuel Macron, președintele Franței. Alegerile din România sunt extrem de importante pentru viitorul întregii Uniuni Europene iar președintele Franței a punctat clar acest lucru. Îi mulțumesc pentru disponibilitate și sper într-o consolidare a relației noastre cu Franța având în vedere rolul economic și de securitate pe care îl joacă în Europa”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook și a publicat un video în care poartă un scurt dialog cu președintele francez.

Emmanuel Macron a afirmat în mesaj că „este conştient de ceea ce este în joc, în acest moment”.

„Sunt conştient de ceea ce este în joc, în acest moment. Este o miză pentru România şi pentru noi toţi”, a arătat Macron. El l-a felicitat pe Nicuşor Dan pentru că a reuşit să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Voiam, prin acest dialog, să vă pot spune că în toţi aceşti ani am construit, cu România, un parteneriat strâns, pe plan economic, pe calea europeană. Am fost alături de ţara dumneavoastră în legătură cu Schengen, cu chestiunile economice, în legătură cu cele de securitate şi de apărare, cu trimiterea, la câteva zile după agresiunea Rusiei în Ucraina, cu multă mândrie, a trupelor noastre în România. O fraternitate între trupele şi ţările noastre”, a spus preşedintele Franţei. „Din acest motiv am vrut să purtăm acest schimb de idei, pentru că ceea ce este în joc, în aceste alegeri, în România, este în mod evident cheia destinului nu numai al României ci şi al nostru”, a mai spus Macron.

Nicuşor Dan a arătat, vorbind în limba franceză, că legăturile dintre Franţa şi România sunt chiar mai vechi de atât.

„În acest moment, principala preocupare a Europei este securitatea şi sunt fericit că există acest Comandament al NATO în România, condus de soldaţi francezi. Acesta este primul lucru pe care trebuie să îl dezvoltăm, dacă voi câştiga alegerile. În afară de asta, sunt toate schimburile economice, culturale şi academice. Sunt sute de mii de români care trăiesc în Franţa. După cum ştiţi, eu am petrecut câţiva ani la Paris, acum mult timp” a afirmat candidatul independent.

Nicuşor Dan i-a mai spus preşedintelui Franţei că legăturile dintre Franţa şi România trebuie lărgire şi întărite.

„Trebuie să trecem peste această duminică, pentru ca direcţia României să fie clar spre Europa”, a subliniat Nicuşor Dan.

Emmanuel Macron a arătat, la rândul lui, că este total de acord cu ceea ce a transmis candidatul independent. „Legătura de prietenie este într-adevăr una istorică, profundă, lingvistică şi umană şi vă mulţumesc că vorbiţi franceza. Ceea ce este important pentru noi este ca România să îşi continue parcursul european”, a spus el în final.

Emmanuel Macron, avertisment despre amestecul Rusiei în alegerile din România

Cu puțin timp înainte de discuția avută cu Nicușor Dan, președintele francez, atacat dur de George Simion, pe motiv că s-ar amesteca în alegerile din România, a reiterat pericolul ingerințelor Rusiei în procesul electoral din România.

Emmanuel Macron a vorbit la Tirana în fața liderilor din Comunitatea Politică Europeană despre ingerințele rusești din România și din Republica Moldova, dar și despre războiul hibrid prin care Moscova atacă toate democrațiile europene.