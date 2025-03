Nicușor Dan, despre Elena Lasconi: „Cred că ar fi un bun primar la București”

Candidatul independent la Preşedinţia României Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că ar susţine-o pe Elena Lasconi, preşedintele USR, la Primăria Capitalei, în măsura în care părerea sa contează, dar a precizat că bucureştenii se informează şi vor vota pe cine cred ei că este mai bun şi că nu trebuie să le ofere el sfaturi, informează news.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la Antena 1, dacă s-a gândit la cineva care ar putea să îi continue proiectele la Primăria Capitalei, în cazul în care ajunge la Palatul Cotroceni,

„Am în minte, bineînţeles, pentru că cunosc spectrul politic şi oamenii care se preocupă de Bucureşti, însă sunt sigur că bucureştenii, care sunt nişte oameni informaţi, vor vota pe cine cred ei că e mai bun. Nu trebuie să le dau eu sfaturi pentru asta”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă Elena Lasconi ar putea candida la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a răspuns:

„Eu nu am fost în Câmpulung decât în trecere. Dar dacă oamenii au revotat-o ca primar, înseamnă că a fost un primar bun. Deci, dacă a fost primar bun la Câmpulung, cred că ar fi un primar bun la Bucureşti”.

El a fost întrebat dacă ar susţine-o pentru Primăria Capitalei.

„Desigur, în măsura în care părerea mea contează, pentru că, aşa cum v-am spus, bucureştenii se informează şi decid”, a declarat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat şi dacă a discutat cu Elena Lasconi să se retragă din cursa prezidenţială în schimbul susţinerii la Primăria Capitalei dacă va câştiga alegerile prezidenţiale.

„Am avut o discuţie larg mediatizată cu doamna Lasconi şi nişte interacţiuni mai soft, să le spunem. Nu am discutat de asta. Am discutat pur şi simplu de proiecte pentru România, am discutat că era o chestiune în Parlament pe legea bugetului naţional atunci, am discutat evident şi de alegerile prezidenţiale. Ea mi-a spus atunci că este hotărâtă să candideze, eu am spus că sunt hotărât să candidez, ne-am despărţit prieteni”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Editor : M.L.