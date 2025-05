Nicușor Dan a susținut duminică seară un discurs emoționant, după victoria categorică în alegerile prezidențiale. Președintele ales al României le-a mulțumit tuturor celor care au luptat pentru schimbare, subliniind că țara intră într-o nouă etapă și că este nevoie de implicarea fiecărui român. „Este victoria a mii și mii de oameni”, a declarat el. Nicușor Dan a făcut apel la implicare civică și profesională, spunând că România are nevoie de oameni noi în politică și de specialiști. Românilor din diaspora le-a transmis un mesaj special, amintindu-le că „România va fi întotdeauna acolo pentru ei, pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună.”

„Este victoria a mii și mii de oameni. Nu uitați niciodată forța de care ați dat dovadă săptămânile acestea, pentru că vom avea, împreună, multe de traversat. Dar ceea ce ați făcut voi, ca societate, în aceste săptămâni, a fost extraordinar: ați făcut campanie, ați vorbit cu apropiații voștri, v-ați confruntat uneori cu valuri de ură și ați avut curajul să mergeți mai departe. E victoria voastră”, a spus Nicușor Dan.

Președintele ales a transmis că țara intră într-o nouă etapă și a făcut apel la implicare civică și profesională din partea tuturor celor care doresc o schimbare reală în România.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România”, a declarat el.

În discursul său, Nicușor Dan a transmis un mesaj special românilor din diaspora, care s-au mobilizat în număr mare în această campanie.

„Avem de construit o Românie împreună. Indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie cu românii din țară, avem de construit o Românie cu românii din diaspora (...). Le mulțumesc românilor din diaspora care s-au implicat atât de mult în această campanie electorală, indiferent pe cine au votat. Îi asigur că România va fi întotdeauna acolo pentru ei – pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună.”

La final, președintele ales a lansat un apel simplu, dar ferm: „Să continuăm să credem în România. Și de mâine – la muncă!”

