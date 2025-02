Nicuşor Dan: „Pentru Bucureşti, e mai bine Nicuşor Dan preşedinte, decât Nicuşor Dan primar”. De la cine vrea să obțină voturi

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni că este mai bine pentru Bucureşti să fie preşedintele țării decât primar, precizând că vizează să obțină voturi de la USR, de la oamenii care au simpatii pentru alte partide şi mai ales de la cei care „s-au săturat de toate partidele”.

„Românii au nevoie de un preşedinte care cunoaşte foarte bine mecanisme administrative, mecanisme juridice, au nevoie de cineva care a dovedit că se descurcă în situaţii complicate şi Bucureştiul este o situaţie complicată, au nevoie de o persoană care are o anumită structură interioară, care să permită gestionarea unor structuri de informaţii complicate, care sunt necesare pentru definirea direcţiilor, pe diferite domenii. Sunt calităţi pe care eu consider că le am. Nu vreau să mă refer la alţi contracandidaţi”, a subliniat primarul Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Despre mesajul pe care îl transmite bucureştenilor, prin această candidatură, Nicuşor Dan a spus că, acum, că a văzut proiectul de buget în care vedem vechea clasă politică a sfidat votul lor la referendum şi înţelegem cu toţii mai bine că puterile primarului sunt limitate.

„Pentru Bucureşti, e mai bine Nicuşor Dan preşedinte, decât Nicuşor Dan primar”, a mai spus primarul.

El a mai adăugat că va face campanie şi online şi pe stradă.

„O să încerc să merg în cât mai multe locuri. Eu am făcut asta acum nouă ani”, a spus Nicuşor Dan.

„Schimbăm fundamental modul în care funcţionează instituţiile”

Primarul a mai afirmat, legat de divizarea votului pe dreapta, prin intrarea în cursa electorală pentru prezidenţiale, că avem o opţiune, şi anume schimbăm fundamental modul în care funcţionează instituţiile, păstrând însă sistemul democratic şi aparteninţa la UE şi NATO şi aceasta este direcţia pe care el o propune.

Nicuşor Dan a mai spus că, în acest context, contează mult mai puţin sprijinul partidelor.

„Noi am avut multe rânduri de alegeri după 1989 în care a contat foarte mult filiera politică, sprijinul partidelor, mecanismele de partid. Nu mai suntem în paradigma asta. Suntem într-o ipoteză nouă în care avem o opţiune, schimbăm tot, dar părăsim direcţia pro-occidentală. Mai avem o opţiune, păstrăm tot, aşa cum a mers până acum şi mai avem o opţiune schimbăm fundamental modul în care funcţionează instituţiile statului român păstrând însă sistemul democratic şi aparteninţa noastră la Uniune şi la NATO”, a arătat Nicuşor Dan.

El a precizat că aceasta este direcţia pe care el o propune.

„Aşa cum am spus, contează mult mai puţin în acest context sprijinul partidelor, mai puţin logistica. Bineînţeles, contează foarte mult aderenţa oamenilor la aceste valori şi o să urmeze o campanie în care fiecare dintre candidaţi îşi va expune programul, trecutul, lucrurile pe care le-a făcut pentru societate şi sunt convins că oamenii vor alege în cunoştinţă de cauză”, a subliniat Nicuşor Dan.

