Nicuşor Dan: „România are nevoie de un mediator” în dezbaterea dintre progresiști și conservatori. Ce spune despre Laura Codruţa Kovesi

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale, Nicuşor Dan, afirmă că îşi menţine poziţia de neutralitate în dezbaterea dintre progresiști și conservatori, argumentând că România are nevoie de un mediator într-o societate profund polarizată. Într-o dezbatere moderată de Cosmin Nedelcu (Micutzu), el a declarat că nu a avut nicio discuție cu Laura Codruţa Kovesi și că singura interacțiune cu aceasta a avut loc acum 7-8 ani, într-o sală de judecată.

„Eu am fost consecvent încă din anul 2015, când am fondat un partid naţional, USR-ul. Am fost consecvent şi am spus că, eu, ca persoană, pe această dezbatere socială, progresist vs. conservator, o să încerc să fiu neutru, pentru că, în această dezbatere, care este foarte emoţională, România are nevoie de un mediator. Iar în momentul în care partidul pe care l-am fondat a decis să iasă din această neutralitate, eu, deşi eram preşedintele partidului, am ieşit din partid. Asta este răspunsul meu. De 10 ani, am fost consecvent”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat despre temerile unor alegători că, odată ajuns președinte, valorile creștine ale românilor ar putea fi afectate, Nicuşor Dan a respins aceste critici, spunând că poziția sa de neutralitate ar trebui să ofere încredere tuturor taberelor.

Candidatul a fost întrebat și despre Laura Codruţa Kovesi și zvonurile că aceasta ar putea influența numirile din justiție în cazul în care el ar câștiga alegerile.

„Nu, niciun fel de discuţie. Cred că ne-am întâlnit o dată în sala de judecată, la Înalta Curte, în urmă cu vreo 7-8 ani. Asta a fost singura interacţiune personală cu domnia sa”, a spus Nicuşor Dan.

El a precizat că, în cazul în care va ajunge președinte, va face o evaluare a persoanelor aflate în sistemul judiciar înainte de a nominaliza șefi de parchete.

