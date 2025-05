Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, și-a prezentat luni seară, în direct la Digi24, diploma de Bacalaureat, pentru a contracara o serie de informații false apărute pe rețelele sociale. În spațiul online circulă o diplomă falsificată care indică medii foarte mici, despre care candidatul afirmă că este un „fake news grosolan”.

„Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de Bacalaureat”, a spus Nicușor Dan, arătând documentul original camerelor video.

Nicușor Dan, în direct la Digi24, arătând diploma sa de Bacalaureat, în contextul acuzațiilor de fals apărute în spațiul public. Foto. Digi24

„Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (...) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu – în dreapta –, și aici – în stânga – la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova, pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a explicat Nicușor Dan.

Pe rețelele sociale a fost distribuită o așa-zisă diplomă de Bacalaureat care îi este atribuită lui Nicușor Dan, în care figurează note foarte mici la limba română și rezultate mediocre la alte discipline, cu excepția matematicii. Documentul este considerat de mulți ca fiind o falsificare evidentă, dat fiind aspectul său diferit față de diplomele autentice din perioada în care Nicușor Dan a absolvit liceul.

Imaginea falsificată cu diploma de Bacalaureat a lui Nicușor Dan, distribuită pe rețele sociale. Foto. Facebook

Așa-zisa diplomă ar fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale, iar elementele grafice nu corespund formatului real al documentelor oficiale.

