Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a spus la Digi24 că nu va renunța la candiatura la alegerile prezidențiale din mai chiar dacă președintele interimar Ilie Bolojan candidează și el. Declarația vine după ce șefa USR, Elena Lasconi, a spus că „totul e negociabil”, întrebată dacă s-ar retrage în favoarea lui Bolojan.

„Nu pot să comentez. Pentru noi nu există candidatura domnului Bolojan în favoarea căreia să-și retragă candidatura”, a spus Nicușor Dan despre declarația Elenei Lasconi.

„Candidatura mea merge mai departe”, a subliniat el.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Bolojan să-și depună totuși candidatura, deși PNL și PSD au anunțat deja că-l susțin pe Crin Antonescu, primarul a răspuns: „Cred că nu, din moment ce există o coaliție. Dumnealui este liderul unuia dintre partide din această coaliție. Fiecare din partidele din această coaliție a avut un congres în care au desemnat un candidat, pe domnul Antonescu. Deci asta e situația pe care toți liderii acestor partide o mențin”.

„Dacă va candida, vom merge înainte. Eu am campania mea, pe care am anunțat-o acum - cred că sunt două luni de atunci - am mers mai departe. Sunt voluntari care strâng semnături, mulți oameni care au donat bani, peste 4.500 de oameni care au donat. Am un mesaj, campania mea merge înainte. Mai departe, cine vor fi contracandidații - pentru moment pare că sunt cei care sunt anunțați oficial. Dacă se va schimba ceva în aceste 10 zile care au mai rămas până la depunere (a candidaturilor, n.r.) n-o să schimbe nimic în mesajul pe care eu îl am pentru oameni și în candidatura pe care am anunțat-o”, a mai spus Nicușor Dan.

