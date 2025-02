Victor Ponta a declarat, duminică seara, la emisiunea „Briefing” de la Digi 24, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din luna mai, că are „o strategie” și că își va anunța decizia atunci când o va lua. Fostul premier a mai spus că „singurul candidat anunțat cu discurs anti-sistem și cu schimbarea radicală e Călin Georgescu”. „Cu siguranță nu voi fi pasiv în aceste alegeri prezidențiale. Voi avea un rol important sau chiar determinant”, a mai transmis Ponta.

„Am o strategie, iar atunci când iau decizia, o voi anunța.

Aș mai fi spus ceva la tribună. În acest moment, electoratul, cetățenii, nu șefii de partid o să decidă cine o să fie președinte.

În aceste moment, singurul candidat anunțat cu discurs anti-sistem și cu schimbarea radicală e Călin Georgescu. Candidații care spun să păstrăm sistemul, sunt pierzători din start. Eu nu cred că trebuie să fie doar domnul Georgescu pe partea candidaților schimbării și în sensul ăsta am spus că sunt hotărât să mă implic.

Și domnul Georgescu, ca și mine, am fost din sistem. Eu însă, de mai multe ori, am fost dușmanul sistemului, și la alegerile din 2014, atunci când sistemul l-a vrut pe Klaus Iohannis, și după aceea când am fost obligat să plec din funcția de premier, eu și familia avem o mulțime de dosare, am fost dat afară din PSD. N-am cedat. Și acum se va întâmpla același lucru”, a afirmat Victor Ponta.

„Cred că interesul național al României e să aibă la Kogălniceanu cea mai mare bază americană”

Acesta spune că „sunt poziții pe care sunt de acord cu Călin Georgescu și sunt unele nu sunt de acord”.

„Eu cred că interesul național al României e să aibă la Kogălniceanu cea mai mare bază americană e un lucru foarte bun, în niciun caz nu e o bază din care să înceapă războaie, ci e cea mai importantă garanție de securitate pentru România. Să ne racordăm la ce am văzut cu ochii mei, la schimbarea fundamentală adusă de administrația Trump în America și mai departe în Europa e în interesul suveran al României. Să fii patriot e un lucru foarte bun.

(...)

Sunt trei idei mari cu care rezonez și nu sunt proprietatea mea sau a lui Georgescu. E vorba de politicienii care acum le promovează deschis. E vorba de ideea de patriotism. N-am avut voie sa spunem câțiva ani că suntem patrioți, că se supăra nu știu cine de la ambasadă sau din afară. Ideea de a pune România pe primul loc în UE, în relații internaționale. Și ideea că sistemul politic actual a falimentat, reprezentat de Iohannis, iar oamenii vor o resetare totală. Asta cred și eu, nu trebuie să-mi spună domnul Georgescu”, susține Ponta.

„Cu siguranță nu voi fi pasiv la alegeri”

Fostul premier mai precizează că are pregătită o strategie privind anunțul candidaturii la prezidențiale și că a așteptat congresul PSD de duminică pentru a-și spune punctul de vedere.

„Cu siguranță nu voi fi pasiv în aceste alegeri prezidențiale. Voi avea un rol important sau chiar determinant.

În ipoteza în care nu voi candida, voi susține doar un candidat în care cred că este patriot, suveran și vrea să schimbe sistemul politic”, a mai declarat fostul lider PSD.

Victor Ponta este nemulțumit de decizia luată de Congresul extraordinar al PSD, de a-l valida pe Crin Antonescu drept candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, afirmând, că „nu poți să eviți ceva rău, susținând ceva fără șanse”. El consideră că acesta nu este un candidat viabil.

Editor : Alexandru Costea