Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri la Digi24, după ce partidul pe care îl conduce a decis să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai, că nu se retrage din cursa pentru Cotroceni.

„Categoric, nu mă retrag și acum sunt mai hotărâtă ca oricând. Adică sunt mai hotărâtă decât anul trecut, pentru că îmi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune în continuare. Deci mă pot aștepta la absolut orice. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl de pentru că îl susțin pe Nicușor Dan. Cred că suntem într-un moment atât de sensibil din punct de vedere geo-politic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească, care e la un pas de implozie. Oamenii s-au săturat de atâta nedreptate, s-au săturat să o ducă de azi pe mâine. Eu știu că o să încerce să îmi ia inclusiv banii pentru campanie. Eu n-am nevoie bani, eu am nevoie alături de mine de oameni curajoși. (...) Nu am de gând să mă retrag și voi lupta cu toată ființa mea”, a declarat Elena Lasconi.

„Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României, pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor”, a mai spus șefa USR.

„USR face jocul sistemului”, acuză Elena Lasconi

După ce i s-a cerut să se retragă în favoarea lui Nicușor Dan, Elena Lasconi acuză USR că face jocul sistemului.

„Mie mi se pare o mișcare extrem de proastă, de greșită a USR-ului, probabil mulți o fac de frică să nu ne arate lumea cu degetul că nu intră Nicușor Dan în turul doi. Dacă intri într-o competiție cu gândul că vei câștiga dacă se retrage cineva, zic să le spunem și celorlați să se retragă”, a afirmat ea.

Întrebată ce rol a jucat Nicușor Dan în decizia luată de colegii săi din partid, Elena Lasconi a răspuns: „Nu știu. Întrebați-l pe el, dar mie mi se pare greșit. Adică nu înțeleg de ce independentul are nevoie acum de susținerea unui partid. (...) Nicușor Dan nu poate să ofere USR-ului, nimic, absolut nimic.”

Lasconi îl acuză pe Nicușor Dan că „face jocul sistemului”. „Imediat după anularea alegerilor, el s-a întâlnit și cu Zuckerman și cu alte persoane importante din sistem care cred că controlează absolut tot și poate că controlează până acum și n-o să mai controleze atunci când voi ajunge eu președintele României. Lăsați-mă să cred și lucrul acesta, pentru că mitul ăsta al independentului e fals, e o pistă falsă. În spatele fiecărui așa-zis independent există un grup de interese”, spune șefa USR.

„Aș spune și că USR-ul face în acest moment jocul sistemului”, adaugă ea.

Deși nu mai are susținerea colegilor săi de partid, Elena Lasconi exclude să-și dea demisia din funcția de președinte al USR. „Rămân la șefia partidului, nu-mi dau demisia, am fost o luptătoare toată viața”.

Declarațiile acesteia vin ce după biroul Naţional al USR a decis miercuri să convoace o şedinţă de Comitet Politic pentru a vota susţinerea, la alegerile prezidenţiale din luna mai, a candidatului independent Nicuşor Dan.

Anunţul a fost făcut, într-o conferinţă de presă, de vicepreşedintele USR Dominic Fritz.

„Nu mai există o cale pentru Lasconi să ajungă în turul doi. Astăzi am decis să convocăm CPN, luând în considerare pericolul real pentru România. Chiar dacă asta înseamnă o decizie dureroasă pentru partid, la acest CPN să votăm susținerea unui independent. Nu este o decizie luată ușor, este o decizie luată în Biroul Național cu doar două voturi împotrivă”, a spus Fritz.

