Reacția lui Moșteanu, după ce USR a pierdut în instanță în favoarea lui Lasconi: A folosit niște tertipuri avocățești

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a vorbit joi după-amiază, despre cele patru contestații aflate pe rol, în scandalul retragerii sprijinului Elenei Lasconi și încercarea de susținere a lui Nicușor Dan. „Consider că acea decizie a Biroului Electoral Central îmi încalcă dreptul la liberă exprimare garantat de Constituție”, a spus Moșteanu. „Nu-mi poate spune Biroul Electoral Central pe cine să susțin, sau pe cine nu pot. În această speță, în mod ciudat, Curtea de Apel a spus că nu am niciun interes”, a subliniat liderul deputaților USR. Curtea de Apel București a respins, joi, cererea USR de a anula decizia BEC. Astfel, partidul nu poate să îl susțină pe Nicușor Dan în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

Sunt mai multe procese, mai multe decizii, mai multe contestații zilele astea, și tocmai am văzut două dintre ele. Într-una dintre ele, noi, USR, am contestat decizia BEC de sâmbătă, care spunea că USR nu poate să facă campanie pentru Nicușor Dan. Am contestat în numele partidului.