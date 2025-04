Într-un clip video postat pe contul său de TikTok, Silviu Predoiu, candidat la prezidențiale și fostul număr doi din Serviciul de Informații Externe, a vorbit despre afirmațiile recente ale contracandidatului său la funcția de președinte, Victor Ponta, privind inundațiile pe care le-ar fi provocat în România, ca să evite devastarea Belgradului.

„Vorbind de inundații, pe domnul Ponta l-a luat valul. Dumnealui era preocupat să explice cum e cu cetățenia sârbă și a găsit acest exemplu. [...] Ce-i scapă dumnealui este că n-a putut să dispună nimic în afara legii. Există un acord comun cu partea sârbă privind gestionarea barajului Porțile de Fier și care prevede că, atunci când cotele apei, dincolo de baraj, cresc peste 69,5 metri, automat partea română are obligația să deschidă. Deci domnul Ponta n-a luat o decizie, că nu i-a executat nimeni o decizie ilegală, cum spune dumnealui: în miezul nopții s-a trezit, a dat telefoane, deschideți și inundați și evacuați. Nu așa se face. Și n-a făcut asta. Deci nu a făcut. A respectat legea cu măsurile de rigoare pentru a proteja. Dar, dacă spunea doar atât, nu putea să justifice de ce a primit cetățenia sârbă, care este, într-adevăr, o problemă serioas. Chiar dacă i-a fost acordată ca recunoștință pentru meciurile de baschet pe care le juca cu domnul Vucic, dar cetățenia nu i-a fost dată cu forța. A acceptat-o. A depus un jurământ. Pentru că asta prevede legea sârbă. Nu e cetățenie onorifică, pentru că sârbii nu dau cetățenie onorifică. Dau cetățenie accelerată, care este absolut egală în obligații și în drepturi cu cetățenia normală, prin naștere. Trebuia să explice cumva domnul Ponta și a găsit o explicație. Dumnealui nu-i lipsesc explicațiile, că are prezentă de spirit, dar l-a luat un pic, cum am zis, valul și a scăpat asta: Am dat dispoziție să.., uitând că există acea bază legală care i-a permis să dea acea dispoziție și care, cumva, îl obliga”, a spus Silviu Predoiu, într-un videoclip postat pe TikTok.

Silviu Predoiu a fost prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe între 2005 și 2018. În tot acest timp, a ocupat, în mai multe rânduri, și funcția de director interimar al SIE. A lucrat sub Gabriel Vlase, Teodor Meleșcanu, Mihai Răzvan Ungureanu și Claudiu Săftoiu. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a subliniat anul trecut că Silviu Predoiu a avut „calitatea de angajat al fostei Securități”.

Editor : Ș.R.