Sute de mii de euro investiți de principalii candidați la prezidențiale în promovarea online. Nicușor Dan și Victor Ponta sunt în top

Principalii cinci candidați la alegerile prezidențiale din luna mai au cheltuit în anul 2025 aproximativ 500.000 de euro pentru promovarea pe rețelele de socializare deținute de Meta, potrivit unei analize Digi24.ro. În top trei al celor mai mari sume cheltuite se regăsesc doi candidați independenți - Nicușor Dan (care și conduce acest top) și Victor Ponta.

Cei doi candidați independenți au cheltuit mai mult pe promovarea pe Facebook și Instagram (rețelele de socializare din grupul Meta) decât cei trei candidați susținuți de partide.

Încă din timpul campaniei prezidențiale de anul trecut, Digi24.ro a arătat că Legea din România are mai multe lacune în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale.

Sunt cheltuiți foarte mulți bani înainte de începutul campaniei electorale, dar publicul nu are acces - în cazul candidaților independenți - la sursa de finanțare. Detalii, aici.

Obligația de a raporta cheltuielile electorale se aplică pentru perioada campaniei - adică începând cu data de 4 aprilie.

Analiza Digi24.ro asupra cheltuilelilor cu promovarea în platforma Meta (adică doar Facebook și Instagram) vizează date strânse între 31 decembrie 2024 și 30 martie 2025.

Menționăm că pentru reclamele politice din Uniunea Europeană, Meta obligă paginile să furnizeze datele (printre care număr de telefon, mail, site și adresă) celor care au plătit pentru promovare.

Nicușor Dan, peste 200.000 de euro pe reclame

Nicușor Dan a alocat în anul 2025 peste un milion de lei (1.071.487 lei - aproximativ 214.000 de euro) pentru 277 de reclame, potrivit datelor Meta.

De exemplu, au fost plătiți 25.000 de lei pentru promovarea unui clip video tăiat dintr-un interviu acordat de Nicușor Dan și soția lui, Mirabela, la DigiFM.

„Dintre toate lucrurile pe care le aveam de făcut ca primar, Mirabela mi-a spus unul singur: „Parcul Carol are nevoie de o schimbare.” Și am știut că trebuie să-l ascult. Pentru că fiecare dintre noi are un loc de suflet în orașul ăsta”, este textul care însoțește reclama.

Mailul care a fost furnizat în datele de contact cerute de Meta aparține șefului Serviciului Administrare Sedii din cadrul Primăriei Capitalei - Ștefan Dragomirescu.

Reclama respectivă a adus până acum peste 2.8 milioane de vizualizări și a vizat utilizatorii din România din grupa de vârstă 23-64 de ani.

Pe o altă reclamă, în care Nicușor Dan explica motivele pentru care a decis să candideze și care a început pe 26 martie, au fost cheltuiți 40.000 de lei. Până acum, a adus peste 5 milioane de vizualizări.

Nicușor Dan are, pe 2 aprilie, 33 de reclame care încă rulează pe platformele deținute de Meta.

Crin Antonescu, peste 140.000 de euro pe reclame

Pe locul al doilea în acest top este Crin Antonescu. Pe reclamele candidatului coaliției PSD-PNL-UDMR au fost plătiți, în 2025, 703.414 de lei (aproximativ 140.600 de euro), potrivit datelor Meta.

Datele de contact care apar la reclamele lui Antonescu sunt cele ale Alianței Electorale România Înainte (alianța formată din cele trei partide care îl susțin pe Crin Antonescu).

De exemplu, postarea realizată despre vizita lui Crin Antonescu în Constanța, publicată pe 26 februarie, a costat 10.000 de lei și a adus aproximativ 700.000 de vizualizări.

Peste 15.000 de lei au fost plătiți pentru promovarea unui clip video filmat în timpul vizitei lui Crin Antonescu în Cluj-Napoca. Reclama a strâns peste 800.000 de vizualizări.

La această sumă se mai adaugă și alte reclame postate de partidele sau liderii politici care îl susțin pe Antonescu.

UDMR, de exemplu, are două reclame active în care este promovat candidatul coaliției. Acestea au costat în jur de 800 de lei.

Pentru promovarea lui Crin Antonescu a fost folosită inclusiv pagina de Facebook a lui Marcel Ciolacu.

Între 20 și 23 martie, de exemplu, au fost cheltuiți 4.500 de lei pentru promovarea unui discurs în care Ciolacu spune despre Antonescu că este „singura garanție reală ca tot ce am construit (...) să continue”.

Victor Ponta, peste 72.000 de euro pe reclame

În top trei al celor mai mulți bani cheltuiți pe reclamele de pe platformele Meta apare un alt candidat independent - Victor Ponta.

Situația, însă, este un pic diferită față de Nicușor Dan.

Pe pagina oficială a lui Victor Ponta au fost promovate 70 de postări cu 228.884 de lei.

De exemplu, 15.000 de lei a costat promovarea unui clip video în care Victor Ponta se ia de contracandidatul de la AUR, George Simion, numindu-l „cârlan sau mârlan”.

Agenția care se ocupă de promovarea online a lui Victor Ponta are sediul în Marea Britanie, dar este reprezentată de un român. Această informație reiese din datele cerute de Meta.

Ce e diferit în acest caz este că am depistat două alte pagini care rulează reclame care îl promovează pe Victor Ponta.

„România pe primul loc”, de exemplu, este o pagină creată în ianuarie și care a rulat 25 de reclame în anul 2025. Suma alocată a fost de 162.000 de lei.

Pagina a strâns în doar câteva luni 22.000 de aprecieri. Numele paginii este, practic, sloganul de campanie al lui Victor Ponta, iar postările sunt aceleași cu cele distribuite și pe contul oficial al candidatului independent.

De exemplu, 20.000 de lei au fost alocați promovării unui clip video în care Victor Ponta explică de ce a ales să candideze. Clipul video a strâns peste 2.8 milioane de vizualizări.

35.000 de lei au fost alocați pentru promovarea unui clip video în care este reluat răspunsul controversat dat de Nicușor Dan, potrivit căruia l-ar numi pe Klaus Iohannis consilier (dintre toți foștii președinți ai României). Acest clip video a strâns peste 4.8 milioane de vizualizări.

Numai că datele de contact furnizate de cel care a plătit reclamele pe această pagină nu duc către nicio persoană sau companie identificabilă, așa cum a fost în cazul paginii oficiale.

Însă același mail (care, după verificările digi24.ro, pare unul generic) a mai fost folosit pentru o altă pagină care promovează aceleași postări cu Victor Ponta - „Ne luăm țara înapoi” (slogan folosit mai degrabă de susținătorii lui Călin Georgescu).

În total, pe pagina oficială a lui Victor Ponta și pe pagina „România pe primul loc” au rulat în 2025 95 de reclame, în valoare de 361.240 de lei (aproximativ 72.000 de euro).

George Simion, peste 54.000 de euro pe reclame

Pe pagina oficială a lui George Simion au fost promovate în anul 2025 119 postări, cu suma de 274.672 de lei (aproximativ 54.000 de euro)

De exemplu, pe 1 martie, au fost plătiți 6.000 de lei pentru promovarea unui clip video de la protestul organizat de AUR în Capitală.

10.000 de lei au fost alocați clipului video în care Anamaria Gavrilă a anunțat că renunță la candidatură în favoarea lui George Simion.

Datele de contact furnizate platformei Meta aparțin partidului AUR.

La această sumă se mai adaugă și postări promovate de pe pagina oficială a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Reclamele AUR, însă, vizează mai multe teme, nu doar candidatura lui George Simion.

În total, AUR a alocat pe pagina oficială peste 270.000 de lei (pentru peste 400 de postări promovate).

Elena Lasconi, peste 19.000 de euro pe reclame

Elena Lasconi se situează la o distanță considerabilă față de contracandidații ei, din punct de vedere al sumelor investite în promovare pe platforma Meta.

Candidata Uniunii Salvați România (USR) a alocat 97.152 de lei (aproximativ 19.400 de euro) pentru 149 de reclame în anul 2025. Cea mai mare sumă alocată pentru promovarea unei postări, potrivit analizei digi24.ro, este de 2.500 de lei.

Datele de contact furnizate platformei Meta aparțin partidului USR.

La această sumă se mai adaugă și postările promovate pe pagina oficială a USR. La fel ca în cazul AUR, reclamele vizează mai multe teme, nu doar candidatura Elenei Lasconi.

Au fost luate în calcul, în principal, paginile oficiale ale candidaților, dar și alte pagini care rulează reclame exclusiv pentru un candidat anume și au investit sume considerabile (în cazul lui Victor Ponta).

Nu au fost luate în calcul pentru realizarea acestui top paginile oficiale ale partidelor, întrucât postările promovate vizează și alte teme, dar nici postări promovate de pe alte conturi ale unor politicieni din partide/susținători ai candidaților.