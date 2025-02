Victor Ponta strânge semnături pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale

Deputatul PSD Victor Ponta a publicat pe site-ul său un formular pentru strângerea de semnături necesare pentru depunerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale.

Publicarea acestui model de listă pentru semnături pe site-ul său arată că Victor Ponta intenționează să candideze independent la alegerile prezidențiale. Fostul premier declara duminică la Digi24 că are o strategie privind scrutinul de anul acesta.

„Am o strategie, iar atunci când iau decizia, o voi anunța. În aceste momente, singurul candidat anunțat cu discurs anti-sistem și cu schimbarea radicală e Călin Georgescu. Candidații care spun să păstrăm sistemul, sunt pierzători din start. Eu nu cred că trebuie să fie doar domnul Georgescu pe partea candidaților schimbării și în sensul ăsta am spus că sunt hotărât să mă implic.

Și domnul Georgescu, ca și mine, am fost din sistem. Eu însă, de mai multe ori, am fost dușmanul sistemului, și la alegerile din 2014, atunci când sistemul l-a vrut pe Klaus Iohannis, și după aceea când am fost obligat să plec din funcția de premier, eu și familia avem o mulțime de dosare, am fost dat afară din PSD. N-am cedat. Și acum se va întâmpla același lucru”, a afirmat Victor Ponta.

El a criticat decizia PSD de a-l valida pe Crin Antonescu drept candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, afirmând, că „nu poți să eviți ceva rău, susținând ceva fără șanse”.

Însă Marcel Ciolacu a declarat că Antonescu va fi președintele României și că nu crede în șansele lui Ponta la alegerile prezidențiale. Mai mult, șeful PSD l-a avertizat de deputatul social-democrat cu excluderea din partid, dacă va decide să candideze.

„Părerea mea este că Victor Ponta ar fi fost un președinte bun în momentul în care a candidat, în acest moment eu nu cred în șansele candidatului Victor Ponta, pentru că există un candidat comun care nu poate fi oprit de o candidatură independentă. Deci eu nu o să votez cu Victor Ponta, cum nu am votat nici cu Klaus Iohannis”, a declarat Ciolacu.

De asemenea, declarațiile lui Ponta l-au determinat pe Ciolacu să îl elibereze din funcţie pe Ponta din funcţia de consilier onorific la Guvern.

„Pentru că are o activitate politică mai intensă în ultimul timp şi drumurile noastre în ceea ce priveşte consilier onorific s-au despărţit”, a explicat premierul.

Ponta a spus că înțelege motivele politice din spatele acestei decizii. „Am avut o discuţie cu Premierul Ciolacu şi am înţeles motivele strict politice pentru care a trebuit să ia decizia. Sunt convins şi onorat că, în perioada în care am fost consilier onorific pentru relaţii economice internaţionale, l-am sprijinit în toate proiectele benefice pentru România”, scria Ponta pe Facebook.

