Candidații la alegerile prezidențiale Nicușor Dan și George Simion participă miercuri la congresului Blocului Național Sindical, organizat în Palatul Parlamentului. Cei doi s-au așezat unul lângă altul, dar au lăsat un scaun liber între ei. Nicușor Dan a spus că nu este vorba de o dezbatere, ci că fiecare va susține un discurs.

ACTUALIZARE 17 04 Cei doi candidați răspund la întrebări.

Cine este principalul vinovat pentru deprecierea leului față de euro?

George Simion: „Din informațiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. A fost o mișcare electorală penibilă. Românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Pentru deficitul uriaș, arăt către cei care au fost la conducere, e responsabilitatea lor.”

Nicușor Dan: „Nu orice se întâmplă în lume e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Dacă ne uităm la omeni care promit că vor face, trebuie să ne uităm ce au făcut. Am luat o primărie cu datorii de 3 sferturi din venituri și am adus-o la un rating de 4 trepte peste cel național.”

Despre cheltuielile pentru apărare din fonduri UE și transparența lor:

Nicușor Dan: „Când am ajuns primar și aveam vreo 50 de cereri de chemare în judecată pentru accesul la informații publice. Acum nu mai avem niciuna.

Trebuie să echilibrăm bugetul, pentru că e nevoie de bani pentru apărare. Sunt patru linii esențiale: combaterea marii evaziuni, absorbția fondurilor europene, reducerea cheltuielilor statului și controlul companiilor statului”.

George Simion: „Avem două falii geopolitice pe care încearcă unii să le creeze între SUA și UE. Noi facem parte din NATO, dar nu trebuie să confundăm ce face UE și ce face NATO. UE trebuie să fie un spațiu economic comun și NATO trebuie să se ocupe de securitate.

Suntem printre puținele țări care au alocat un buget corespunzător pentru înzestrarea armatei, dar generalii responsabili de dotarea armatei și-au achiziționat mii de tablouri.

De când e Nicușor Dan la primăria Capitalei, datoria a crescut, nu a scăzut”.

Nicușor Dan: „E logic să ai datorii în momentul în care împrumuturile alea se duc în dezvoltare. Ce am spus eu este să nu ai datorii curente. PMB a încercat să se împrumute de 500 de milioane și să emită bonduri și s-a subscris de două ori, la statul român n-a venit nimeni. Asta e diferența între a fi serios și a nu fi serios.”

Cum veți utiliza instrumentul european SAFE pentru a consolida industria națională de apărare?

George Simion: „Toate fondurile europene vor fi accesate, pentru că l-am văzut pe înaintașul domnului Dan, Iohannis, că și-a făcut campanie și și-a securizat mandatul cu promisiunea fondurilor din PNRR și vedeți că nu mai vin, chiar dacă avem o coaliție așa-zis pro-europeană.

Între Gorj și Valea Jiului este o uzină care poate produce pentru armatele NATO, în standarde NATO, armament, uzina de la Sadu. Avem la Ghimbav și putem în Brașov să producem ceea ce polonezii produc printr-un parteneriat cu SUA.

Avem la Cugir potențialul de a produce arme și armament. Președintele are atribuții în acest domeniu. Locuri de muncă bine plătite la Tohani, la Sadu, la Ghimbav, la Cugir, asta este soluția.”

Nicușor Dan: „Evident că industria noastră are potențialul de a produce. Am vizitat șantierul naval din Constanța, care produce nave comerciale, dar poate să producă oricând nave militare. Avem un potențial pe aeronautic, pe vehicule, pe muniții, pe pulberi.

Politica de înzestrare a României de până acum a neglijat capacitățile de producție din România. Tocmai de aceea românii au votat schimbare.

Dacă vorbim de procesul european de reînarmare, mai este nevoie de încredere în România. Întreb societatea: pe care din aceste două opțiuni partenerii noștri europeni vor avea încredere în România?”

ACTUALIZARE 16 49 Nicușor rostește un discurs la congresul BNS.

„E necesar ca România să fie congruentă administrativ și economic cu UE. Dialogul social a fost în suferință. Dacă voi fi președinte, voi avea un dialog cu dvs, am dovedit că sunt un om de dialog”, a spus Dan.

„Dar ca toate astea să se întâmple, trebuie să avem economie. România nu-și permite o aventură, să vorbească de anticipate, de Călin Georgescu prim ministru. România nu-și permite să vorbească de naționalizare. România are nevoie să fie ancorată în economia europeană, în economia globală. Statul român trebuie să sprijine investitorii români, agricultura românească, să facă România competitivă pe piața globală, să stimuleze AI, de exemplu, pentru că acolo va fi bătălia”, a continuat el.

„Este o uriașă corupție în România și votul de duminică o dovedește. E o uriașă evaziune fiscală care afectează capitalul românesc, sunt companii de stat la care managementul este plin de politruci. Se cheltuiește enorm, statul aruncă cu bani și de acolo vine inflația, și de acolo vine factura pentru români. Toate astea se întâmplă și trebuie corectate, dar într-un mod înțelept, nu cum ne arată indicatorii, și bursa, și cursul leului, încrederea investitorilor față de ce poate să fie România peste două săptămâni. Răspunsul nu trebuie să fie ura care dezbină societatea, ci justiția care trebuie să-i pedepsească pe cei care au greșit față de români”, a spus Nicușor Dan.

ACTUALIZARE 16 35 George Simion rostește un discurs la congresul BNS.

„Suntem într-o perioadă de crize suprapuse, foarte grea pentru țară. Trebuie să dăm dovadă de maturitate”, a spus Simion.

„Cu toții suntem în această sală pentru că iubim România”, a spus el.

„Suntem aici pentru că avem România. Avem zone din România abandonate, dincolo de București, unde vin investitori și să dea Dumnezeu să vină în continuare și să plătească taxe corect în țara noastră, ca să putem să avem autostrăzi, spitale, școli”, a spus Simion.

E nevoie de dezbatere, a spus Simion, care l-a invitat pe contracandidatul său Nicușor Dan să participe la dezbateri.

Simion a mai spus că nu vrea să dea afară profesori și că nu e o problemă cu medicii, militarii, pompierii și funcționarii onești, ci cu „paraziții politici”.

„Toate guvernele știu ce trebuie făcut, dar nu pot face asta, pentru că au amante, pile de partid și parazitează. Cum scăpăm România din această criză? Crescând taxele, cum vrea coaliția? Nefăcând nimic, ca Iohannis? Sau luând niște măsuri concrete pentru piața forței de muncă, pentru rezolvarea crizelor suprapuse?”, a spus Simion.

„Nu eu am depreciat leul, cum v-au mințit ieri, nu eu am creat un deficit bugetar imens. Nu sunt părtaș cu oamenii aceștia. Sunt un om din mijlocul vostru”, a continuat el.

„Sunt singurul candidat care a fost de partea democrației, care a fost împotriva anulării abuzive a alegerilor, care nu are oameni cu uniforme care îl ghidonează din spate. Nimeni din această sală nu își dorește să ajungem la vocea poporului iarăși, să ajungem la alegeri anticipate”, a susținut Simion.

„Sunt suficient de tânăr și de liber în mișcările mele pentru a reprezenta un partener pentru dvs și a vă garanta că veți fi parte din procesul de luare a deciziilor”, a spus candidatul.

Știrea inițială: Peste 500 de delegaţi şi invitaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale membre ale Blocului Naţional Sindical precum şi ai instituţiilor publice şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale partenere, participă la cel de-al 13-lea Congres al Confederaţiei sindicale, care are loc la Palatul Parlamentului.

Aflat într-un moment-cheie pentru mişcarea sindicală din România, Congresul va fi atât un exerciţiu de evaluare a activităţii din ultimii patru ani, cât şi o oportunitate de a contura direcţiile strategice pentru perioada 2025-2029, arată un comunicat al BNS, citat de Agerpres.

În prima zi a reuniunii, va fi prezentat bilanţul de activitate al BNS, urmând ca a doua zi să aibă loc dezbaterea pe tema „România socială - Poziţionarea în raport cu Pilonul European al Drepturilor Sociale”. Totodată, participanţii la Congres vor adopta Strategia BNS pentru următorii patru ani.

Într-un context internaţional marcat de transformări rapide, evoluţii tehnologice şi provocări sociale majore, rolul partenerilor sociali devine esenţial în asigurarea unei tranziţii echilibrate şi în apărarea drepturilor lucrătorilor, se mai arată în prezentarea Congresului BNS.

