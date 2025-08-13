Live TV

„Avem același sânge”. Facem apel la donarea de sânge, dar și la reforma sistemului de transfuzie

Data actualizării: Data publicării:
avem acelasi sange

Campania Digi24 „Avem același sânge” are loc miercuri, 13 august, în Focșani, județul Vrancea, la Muzeul Vrancei, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea și Consiliul Județean Vrancea. Acțiunea de donare va avea loc la:

• Municipiul Focșani, județul Vrancea, Muzeul Viei și Vinului, Str. Cuza Vodă nr. 8, între orele 8:30-12:30

Alături de donatorii din București, jurnalista Digi24 Carla Tănasie va transmite în direct la Digi24 evenimentul de donare.

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

 Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.  

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

