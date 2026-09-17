Live TV

"Avem același sânge" la Teatrul Național din București. Monica Davidescu: "Să salvezi o viață înseamnă bucurie"

Data actualizării: Data publicării:
monica-davidescu-avem-acelasi-sange
Actrița Monica Davidescu a participat la campania Avem același sânge
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi, pentru câteva minute, donatori. Medici și cadre medicale din șase spitale din Capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 "Avem același sânge". Locul ales de această dată este unul simbolic: Teatrul Național București. Pentru câteva ore, pe scena din Sala Mică nu se joacă rol, ci oferim o șansă la viață. 

Printre cei care au participat donând la ediția de astăzi a campaniei "Avem același sânge" se numără și actorii Monica Davidescu și Gavril Pătru.

"Noi venim cu bucurie pentru că a salva o viață, Doamne, înseamnă mega bucurie și atunci ne bucurăm tare mult că se întâmplă acest lucru la Teatrul Național. Ne bucurăm că oamenii ne văd și că vin să doneze. Pentru că atunci când donează au foarte multe beneficii. Mai întâi că vor afla dacă au sau nu ceva cu sănătatea, pentru că se face un screening, apoi au beneficiile care se oferă după donarea de sânge, o zi liberă la serviciu, un abonament pentru o lună redus la toate mijloacele de transport în comun și, în plus, și bonuri de 280 lei, din ce am înțeles. Deci sunt câteva beneficii pentru voi, cei care sunteți sănătoși și care vă doriți să salvați o viață și să vă și bucurați cu ocazia asta", ne-a declarat Monica Davidescu. 

Prezentă, de asemenea, la Teatrul Național, prof. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a explicat că există deja 40 de medici înscriși pentru noul atestat de studii complementare de medicină transfuzională de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

"Este foarte important să avem personal medical care să fie bine pregătit, care să fie calificat în acest domeniu care este într-o permanentă schimbare și la care informațiile medicale s-au modificat foarte mult. Acest atestat de studii complementare de medicină transfuzională a început și suntem foarte bucuroși că deja se derulează la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. A început în februarie 2026. La prima serie a acestui atestat avem un număr de 40 de medici înscriși. El se va încheia la începutul anului 2027, când prima generație va putea să intre în câmpul muncii și să ajute această activitate de donare de sânge. La acest atestat de studii complementare se pot înscrie medici din foarte multe specialități: medici rezidenți, medici specialiști și medici primari, atât din foarte multe specialități chirurgicale, cât și din ATI, medicină de familie, medicină de urgență și o serie de specialități medicale", ne-a explicat prof. Cătălina Poiană.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
2
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
3
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
bani numarati bancnote lei gettyimages
4
Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport al Curții de...
JD Vance
5
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul
Digi Sport
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Demeter Andras și Monica Davidescu
Ministrul Culturii spune că la programul-pilot au participat și teatrele. Actor: „Ați putea primi notele de plată de la piscină”
lucia-grijac
Lucia Grijac, director Centrul de Transfuzie București: "Luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare"
Yzc1OTI5YzM2YTA4OGVkMzdlZWJmYTg3NTFmNw==.thumb
Campania Digi24 „Avem același sânge” se întoarce la București, la Palatul Parlamentului
avem acelasi sange
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună
avem acelasi sange
Militarii NATO se alătură campaniei “Avem același sânge”
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru...
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, despre formarea unei majorități: „Probabil unele...
Radu Miruță.
Care este soluția USR pentru deblocarea situației politice. Radu...
ponta
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici...
Ultimele știri
Nazare, după consultările de la Cotroceni: Peste 2 miliarde de lei, aduse mai devreme pentru sănătate. „Evităm un blocaj al finanțării”
România, din nou pe primul loc în UE la inflație. Ce arată noile date Eurostat
Turcia intervine pentru siguranța Mării Negre: acord propus Rusiei și Ucrainei pentru oprirea atacurilor asupra navelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Ne-a spus că are alte opțiuni”: românul care a jucat contra lui Messi refuză să joace pentru România
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Denis Drăguș îl vrea pe Stanciu la FCSB: „Clar aș vrea să fie aici lângă mine, dar mă bucur pentru el”
Adevărul
Condiția reluată de PNL pentru a vota un nou Guvern. Cele două propuneri prezentate de Bolojan la...
Playtech
Schimbarea care va apărea pe cupoanele de pensie. Ce ar urma să se întâmple cu facilitățile de transport ale...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
Rasa de câini care poate trăi peste 12 ani. Este considerată companionul perfect pentru viața de apartament
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”