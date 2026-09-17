"Avem același sânge" la Teatrul Național din București. Monica Davidescu: "Să salvezi o viață înseamnă bucurie"

Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi, pentru câteva minute, donatori. Medici și cadre medicale din șase spitale din Capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 "Avem același sânge". Locul ales de această dată este unul simbolic: Teatrul Național București. Pentru câteva ore, pe scena din Sala Mică nu se joacă rol, ci oferim o șansă la viață.

Printre cei care au participat donând la ediția de astăzi a campaniei "Avem același sânge" se numără și actorii Monica Davidescu și Gavril Pătru.

"Noi venim cu bucurie pentru că a salva o viață, Doamne, înseamnă mega bucurie și atunci ne bucurăm tare mult că se întâmplă acest lucru la Teatrul Național. Ne bucurăm că oamenii ne văd și că vin să doneze. Pentru că atunci când donează au foarte multe beneficii. Mai întâi că vor afla dacă au sau nu ceva cu sănătatea, pentru că se face un screening, apoi au beneficiile care se oferă după donarea de sânge, o zi liberă la serviciu, un abonament pentru o lună redus la toate mijloacele de transport în comun și, în plus, și bonuri de 280 lei, din ce am înțeles. Deci sunt câteva beneficii pentru voi, cei care sunteți sănătoși și care vă doriți să salvați o viață și să vă și bucurați cu ocazia asta", ne-a declarat Monica Davidescu.

Prezentă, de asemenea, la Teatrul Național, prof. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a explicat că există deja 40 de medici înscriși pentru noul atestat de studii complementare de medicină transfuzională de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

"Este foarte important să avem personal medical care să fie bine pregătit, care să fie calificat în acest domeniu care este într-o permanentă schimbare și la care informațiile medicale s-au modificat foarte mult. Acest atestat de studii complementare de medicină transfuzională a început și suntem foarte bucuroși că deja se derulează la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. A început în februarie 2026. La prima serie a acestui atestat avem un număr de 40 de medici înscriși. El se va încheia la începutul anului 2027, când prima generație va putea să intre în câmpul muncii și să ajute această activitate de donare de sânge. La acest atestat de studii complementare se pot înscrie medici din foarte multe specialități: medici rezidenți, medici specialiști și medici primari, atât din foarte multe specialități chirurgicale, cât și din ATI, medicină de familie, medicină de urgență și o serie de specialități medicale", ne-a explicat prof. Cătălina Poiană.

Editor : B. G.