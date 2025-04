Avem același sânge - O singură donare de sânge poate salva până la trei vieți

„Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Campania „Avem același sânge” are loc miercuri, 16 aprilie, în București. Pentru acțiunea de donare ne este alături din nou personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină București. Acțiunea de donare va avea loc la: Business Garden Bucharest, Building A, Calea Plevnei 159, între orele 8:30-14:00

Prima ediție din acest an are loc chiar înainte de Paște, într-un moment în care gândurile bune și gesturile altruiste capătă o și mai mare însemnătate. ne întoarcem cu recunoștință la un partener de lungă durată, alături de care am demonstrat că împreună putem face diferența pentru spitale, pentru pacienți, pentru viață.

„Și noi vă mulțumim că sunteți partenerii noștri și că am reușit să fim gazdă, pentru a patra oară, campaniei naționale „Avem același sânge”. Toate sloturile au fost ocupate în mai puțin de 48 de ore s-au înscris peste 60 de donatori, și, la fel ca și la edițiile trecute, vedem că interesul pe care comunitatea noastră îl manifestă față de această campanie este din ce în ce mai mare și lucrul acesta ne bucură tare mult.

Tipul acesta de campanii de donare de sânge, mobile, îi face pe oameni să doneze mai ușor, pentru că până la urmă acesta este și scopul nostru, să venim noi către donatori și să le facem cât mai facil acest gest de solidaritate.

Procesul de donare este mult mai facil pentru că doritorii nu mai au de stat la centrul de transfuzie, unde timpul de așteptare variază între 30 de minute și chiar două-trei ore, dacă nu există programare. Aici lucrurile sunt foarte bine organizate, se prezintă într-un interval orar. într-un anume slot, și atunci lucrurile merg foarte bine.

Ne bucurăm că echipa Vastint face parte din din donatorii vechi. Avem colegi care donează încă de la prima ediție pe care am organizat-o aici, în Business Garden, și o fac în continuare. De la campanie la campanie, din echipa Vastint se înscriu tot mai mulți donatori.

Nu întâmplător am denumit noi, intern, în Vastint, campania „Avem același sânge” - „Săptămâna faptelor bune”, pentru că, într-adevăr suntem în Săptămâna Mare, iar oamenii sunt mai deschiși, sunt dornici să facă bine.

Nu trebuie să-i uităm pe cei care sunt în spitale, nu trebuie să uităm ce nevoie acută este de sânge în spitale și deși vin sărbătorile și poate gândul nostru este la a sărbători împreună cu familia, un gest de solidaritate care salvează vieți este foarte important, mai ales în Săptămână Mare.

Cu siguranță vom continua, ne vedem și în decembrie, tot aici, la Business Garden”, declară Eliza Onică, Senior Marketing Manager Vastint.

„Celor care vor să organizeze astfel de colecte mobile trebuie să le precizăm că sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite. În primul rând, trebuie să fie înscrise cel puțin 50 de persoane doritoare să doneze sânge și apoi se face o solicitare la Centrul de Transfuzie Sanguină. Îi încurajăm și pe cei care ne urmăresc să meargă să doneze sânge. Încă mai au timp în această săptămână, pentru că, reamintesc, o singură donare de sânge poate salva până la trei vieți”, conchide Carmen Tănasie, jurnalist Digi24.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate. În România pot dona sânge persoanele între 18 și 65 de ani.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a aproape 5.000 de donatori, peste 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.



Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

