Campania Digi24 „Avem același sânge" ajunge în județul cu numărul 25 - Arad!

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 22 octombrie, în Arad, județul cu numărul 25 din itinerariul solidarității.

Evenimentul va avea loc în Municipiul Arad, în Sala „Regele Ferdinand” a Primăriei Arad, între orele 08:30 - 13:00.

Campania de donare de sânge este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și cu sprijinul echipei medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguină Arad, care va fi prezentă pentru a sprijini donatorii și pentru a asigura desfășurarea în siguranță a recoltării.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24, va transmite în direct acțiunea de donare și va aduce în prim-plan emoția, curajul și solidaritatea donatorilor.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.  

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.   Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

