“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

„Ne continuăm traseul prin țară, suntem în județul cu numărul 24. În acest moment suntem la Slatina, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu” unde îi așteptăm, până la ora 12:30, pe toți cei care vor să doneze sânge alături de noi și le mulțumim celor care deja au venit.

Vreau să vă spun care este situația aici, în Slatina. Media donatorilor este de 30 pe zi, însă solicitări de la spitale sunt 60, adică un număr dublu. Solicitări care vin de la Spitalul Județean, de aici, din Slatina, dar și de la Spitalul Municipal din Caracal. Așadar, este nevoie de mai mulți donatori de sânge și vă invit, pe cei care vă uitați la noi în acest moment. să mergeți să donați în centrele de transfuzie din județele dumneavoastră”, relatează reporterul Digi24, Carla Tănasie.

„Sunt un donator fidelizat. Am început să donez din anul 2013, datorită faptului că am întâlnit pe cineva care, pentru că a donat, a descoperit o boală în fază incipientă și atunci a avut nevoie de transfuzii și atunci am am decis să donez.

În medie donez de trei ori pe an, asta înseamnă că, în 12 ani, am donat de cel puțin 36 de ori. Au fost și cazuri când am donat și la două luni, când a fost nevoie de sânge sau în campanii precum aceasta.

Donarea de sânge salvează vieți, este de mare ajutor pentru pacienții aflați în dificultate, iar, în al doilea rând, pentru noi se se constată o stare de sănătate mult îmbunătățită. Da, și atât timp cât ne facem periodic analize, putem descoperi din timp sau preveni anumite boli”, spune Monica Cristea, una dintre donatoare.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a aproape 5.000 de donatori, peste 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

