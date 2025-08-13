Dr. Cristian Onia, medic primar chirurgie generală la Spitalul Judetean Focșani: Donarea de sânge înseamnă oferirea unei șanse la viață

Campania Digi24 „Avem același sânge” are loc miercuri, 13 august, în Focșani, județul Vrancea, la Muzeul Vrancei, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea și Consiliul Județean Vrancea.

„Nevoia de sânge este o nevoie constantă, drept urmare vă felicit și sper ca această campanie să aducă cât mai mulți donatori în centrele de transfuzie. Gestul de a dona este o dovadă reală de altruism față de semenii noștri.

În spital ne confruntăm cu o lipsă acută de sânge, de produse din sânge - plasmă, trombocite și altele. Toate aceste produse sunt folosite în tratarea mai multor multe afecțiuni, în marea marea majoritate a intervențiilor chirurgicale, politraumatisme, cancere, boli hematologice, în ginecologie ș.a.m.d.

Politraumă care are nevoie de sânge în permanență. N-aș vrea să să exclud alte patologii, alte specialități. E vorba de colegii de la ginecologie, care iar au nevoie de foarte mult sânge, e vorba de colegii din ATI care se confruntă cu aceeași problemă și lista este lungă.

Sângele înseamnă viață! Donarea de sânge înseamnă oferirea unei șanse la viață unui pacient care are nevoie de așa ceva!”, spune Dr. Cristian Onia, medic primar chirurgie generală la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focșani.

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.