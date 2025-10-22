Este nevoie de sânge în fiecare zi, nu doar atunci când aflăm că s-a întâmplat o tragedie

Campania Digi 24 „Avem același Sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată la Primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.

„Vă mulțumim foarte mult că ați venit și la Arad. Cunosc campania voastră din 2022 de când a început și ne bucurăm foarte mult că ne aduceți și nouă această bucurie să conștientizăm tuturor importanța donării de sânge.

Sunt medic hematolog și cadru didactic în cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Lucrez în Secția de Hematologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, secție înființată și condusă de doamna profesor Coralia Cotoraci. Și, cu siguranță, cunosc situația, pentru că suntem o secție care avem o cerere foarte mare de transfuzii. Ce tratăm noi, de fapt, ca hematologi? Noi tratăm pacienții de la patologiile benigne, anemii de toate tipurile, anemii severe, anemii moderate, până la patologiile grave și complexe de tipul patologii onco-hematologice, adică cancere sangvine, care vin cu complicații deosebite. Pentru acești pacienți, să nu aibă sânge la timp, cu complicațiile severe asociate, poate însemna chiar deces.

Din fericire, avem o foarte bună colaborare cu Centrul de Transfuzii, care ne asigură cererea de sânge într-un mod excepțional. Dar, într-adevăr, cererea de sânge a crescut foarte mult, pentru că aceste patologii nu numai că sunt mult mai frecvente, adresabilitatea este mult mai crescută, sunt mult mai complexe, cu complicații mult mai serioase și atunci și cererea și necesarul de transfuzie a crescut, spune Conf. dr. Sasu Alciona, medic primar hematologie, Spitalul Județean Arad.

„Am făcut așa o comparație a ultimilor ani, începând din 2019, și surprinzător, să știți, totalul componentelor sangvinecare s-au administrat pacienților din Arad în 2019 a fost cam de 18.000, ca în 2023 să crească la 23.000, în 2024 la 26.300. Creșterea bruscă este în anul 2023, deci post-pandemie, cam 30%. Numărul pacienților transfuzati de asemenea a crescut foarte mult, de la 2.900 în 2019 la 4.900 în 2024. Iar pe componente sangvine, creșterea este foarte mare în ceea ce privește concentratele trombocitare, pentru că sunt cele mai labile din punct de vedere al stabilității, expiră în cinci zile, nu le poți face pe termen lung și atunci tot timpul trebuie să avem acest stoc și de concentrate trombocitare, în principal pentru secțiile de hematologie. Ne dorim din tot sufletul să transformăm donarea din necesitatea de moment într-o donare ca obicei. Adică să vină donatorii regulat la donare, tocmai pentru a asigura constant componentele sangvine”, declară Laura Păcurariu, director al Centrului de Transfuzie Arad.

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

