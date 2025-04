Fost donator de sânge: „Donarea de sânge nu doar salvează vieți, ci ți-o poate salva chiar ție”

„Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

„Sunt și pacient oncologic și am aflat că am cancer mergând să donez sânge. La doar 36 de ani aveam simptome pe care orice om tânăr, activ, ar putea să le aibă și atunci nu le-am dat importanță, însă, mergând să donez sânge, din dorința de a-i ajuta pe alții, am aflat că eu am o problemă. Așa a început parcursul meu oncologic și cu ocazia asta am aflat pe pielea mea că donarea de sânge nu doar salvează vieți, ci ți-o poate salva chiar ție.

Am mers să donez sânge și se fac niște teste pentru a se asigura că sângele este este în condiții bune, pentru a fi oferit mai departe pacienților. Și pentru că hemoglobina era un pic scăzută, nu îngrijorător, dar suficient cât să nu fie 100% bine. M-au refuzat la donare și m-au trimis să fac analize suplimentare.

Am donat sânge mulți ani și am făcut mai multe campanii de donare de sânge. Am încercat de fiecare dată când donam sânge să mai iau cu mine prieteni sau cunoscuți sau necunoscuți și să să încercăm împreună să să ajutăm cât mai mulți pacienți, pentru că este foarte mare nevoie de sânge.

Din punctul meu de vedere, cuvântul donator ar trebui să fie modificat, pentru că, fără să am niște statistici, percepția mea este că 95% dintre donatori sunt de fapt femei. Și cred că donatori ar trebui să numească donatoare, by default, pentru că bărbaților ne este teamă de ace și să nu leșinăm. Realitatea este un pic diferită. Da, te înțeapă atunci când donezi sânge, dar este exact aceeași înțepătură ca la o recoltare de analize. Nu e nimic deosebit”, afirmă Andi Cârlan, navigator de pacienți și fost donator de sânge

_________________________

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate. În România pot dona sânge persoanele între 18 și 65 de ani.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a aproape 5.000 de donatori, peste 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR.

