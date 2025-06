Mario de Mezzo, primar Slatina: „Am început să donez de la Colectiv, pentru că atunci a fost o nevoie de sânge și am răspus pe loc”

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

„Suntem în continuare aici, la Slatina, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu”. Am transformat această scenă într-una care salvează vieți, real, în cel mai propriu sens al acestui cuvânt: sunt oameni, pacienți în spitale, care au nevoie de o pungă de sânge pentru a duce mai departe lupta cu boala și fără acest sânge, de multe ori, se întâmplă să nu poată fi operați sau să nu își poată să își facă tratamentele la timp.

Facem această campanie aici, la Slatina, cu ajutorul personalului medical de la Centrul de Transfuzie, dar și cu ajutorul autorităților locale. Primarul și reprezentanții instituției sunt cei care au transmis mai departe mesajul către oamenii de aici care au venit astăzi să doneze și le mulțumim pentru că fac acest lucru chiar acum”, relatează reporterul Digi24 Carmen Tănasie.

„Bine ați venit la Slatina. Mă bucur că avem ocazia să ridicăm nivelul de conștientizare și în Slatina, și la nivel național, pentru că nevoia de sânge este una constantă și oamenii ar trebui, din punctul meu de vedere, să-și facă un obicei din donat, nu doar cu aceste ocazii speciale, însă aceste ocazii sunt extraordinare pentru că ridică nivelul de conștientizare.

Am început să donez de la Colectiv, pentru că atunci a fost o nevoie de sânge foarte mare și am răspuns pe loc. Am veam oameni pe care îi cunoșteam, care și-au pierdut viața acolo și din acel moment am devenit donator recurent, inclusiv în Slatina. Donez de câte ori trece perioada de repaus între cele două acțiuni de donare. Mă bucur că m-ați prins într-o perioadă în care pot dona și pot participa la această campanie. (...)

Cei care donează cu recurență au fost entuziasmați și se bucură. Cred că sunt primii care s-au înscris și care participă. Îmi doresc foarte tare, ca și ceilalți slătineni, și îi invit, până la ora 12:30, să vină să doneze. Este o acțiune care poate salva o viață. Pentru noi este un efort, pentru că trebuie să investim un pic de timp, un pic de energie, dar când ne gândim că acest efort mic salvează o viață în această perspectivă, merită să-l facem”, a declarat primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a aproape 5.000 de donatori, peste 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala. Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social.

Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Editor : A.D.V.