Povestea donatorului de sânge care a salvat 240 de bolnavi: „Am fost impresionat când un doctor a fost pus să aleagă pe cine salvează”

În Iași este nevoie de 80 de donatori de sânge în fiecare zi, pentru ca toate intervențiile chirurgicale programate să poată fi realizate. De multe ori însă abia se poate asigura jumătate din stocul necesar. Sunt prea puțini donatori fideli, cei mai mulți vin ocazional să doneze, când au o rudă sau un prieten în spital. Excepțiile dau totuși speranță că ajutorul poate să vină și necondiționat. Un tânăr de 32 de ani a reușit până acum să salveze peste 240 de vieți.

-M-am gândit că o să donez constant atât timp cât Dumnzeu mă ține sănătos, nu am nicio problemă să vin să donez.

Ștefan Aftimescu-Deleanu are 32 de ani și este unul dintre puținii donatori de sânge fideli din Iași. O face constant de 12 ani. Din perioada studenției.

Ștefan a venit prima oară să doneze pentru un prieten care nu putea fi operat în lipsa sângelui. O discuție auzită din întâmplare pe holul centrului de transfuzii l-a marcat puternic.

Ștefan Aftimescu-Deleanu - donator: Am fost impresionat de un moment în care doamnele doctor și asistentă au fost puse în situația să aleagă pe cine salvăm astăzi, pe pacientul ăsta sau ăsta? Și văzând că într-adevăr sângele ăsta ajută oamenii și nu este de ajuns pentru a-i salva pe toți a fost un impuls foarte puternic de a reveni de fiecare dată.

Ștefan Aftimescu-Deleanu - donator: Mi se pare dureros ca cineva să trebuiască să aleagă cine trăiește astăzi sau nu ...

De atunci, Ștefan vine să doneze sânge o dată la 3 luni și trombocite aproape în fiecare lună.

Ștefan Aftimescu-Deleanu - donator: Teoretic la 81 de donări pe care le am ori trei ar trebui să am în momentul ăsta 240 de vieți salvate. Donarea în sine a devenit o obișnuință pentru mine, într-adevăr, nu mai reprezintă niciun fel de problemă, nu mai am emoții și mă bucur foarte mult că pot ajuta.

Fără donatori fideli ca Ștefan, angajații de la Centrul de Transfuzii nu ar reuși să asigure stocurile de sânge sau de trombocite, o componentă vitală pentru pacienții grav bolnavi.

Diana Ciumandru - asistent, Centrul de Transfuzii Iași: Ele (n.r. trombocitele) sunt distruse atunci când apar boli ca leucemia. Și în general produsele de la donatorii de afereză merg la pacienții cu leucemie în mod deosebit. Și vă mulțumim că veniți lună de lună și ne ajutați să salvăm pacienții cu leucemie.

Alina Pleșu- director Centrul Regional de Transfuzii: În momentul în care un donator este fidelizat obținem mai multe componente sanguine de la acel donator, asta înseamnă mai mulți pacienți ajutați. Din donatorii care se prezintă, care sunt eligibili la donare, mai puțin de jumătate sunt donatori fideli. Este puțin.

Ștefan Aftimescu-Deleanu - donator: Frica aia de ac este foarte mică raportat la faptul că salvăm o viață. E cel mai bun lucru pe care putem să-l facem într-un mod ușor, facil.

Ajutorul necondiționat pentru cei în suferință inspiră și se transformă în exemplu și pentru alții. Mulți dintre cei care vin prima oară spun că s-au simțit motivați de prieteni sau rude care încearcă să facă din donarea de sânge un obicei.

Florin Vartolomei - donator: Cel puțin o dată pe an sau de două ori, cum s-a întâmplat anul acesta, vin.

Petronela Vartolomei - donator: Dacă prind curaj și astăzi sunt primită, o să încercăm să facem tradiție de familie și să venim constant.

Florin Vartolomei - donator: Important este să știm că practica asta chiar ajută cu adevărat, putem înțelege cu toții că anumite afecțiuni medicale sunt cu adevărat serioase și singura rezolvare poate fi acest gest care nu afectează cu nimic organismul donatorului, ba chiar uneori și ajută.

La spitalele din Iași sunt tratați pacienți în stare gravă din toate județele Moldovei, unii dintre ei cu traumatisme severe sau hemoragii pentru care este nevoie chiar și de 6, 7 pungi de sânge. Când stocurile se epuizează, intervențiile chirurgicale ale bolnavilor care nu reprezintă urgențe sunt amânate.

