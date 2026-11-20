Campania Digi24 „Avem același sânge” ajunge la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni într-un parteneriat al solidarității și salvării de vieți. De această dată, cei care sunt zi de zi alături de pacienți, care luptă pentru fiecare șansă la viață și care știu cât poate însemna o transfuzie, fac un gest în plus: donează chiar ei sânge pentru pacienți.

Campania Digi24 „Avem același sânge” a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni într-un parteneriat al solidarității și salvării de vieți. De această dată, cei care sunt zi de zi alături de pacienți, care luptă pentru fiecare șansă la viață și care știu cât poate însemna o transfuzie, fac un gest în plus: donează chiar ei sânge pentru pacienți.

„Vreau să încep prin a mulțumi colegilor mei care în număr foarte mare au vrut să participe la acest eveniment. A trebuit să limităm la 100 de donatori în condițiile în care probabil că ar fi fost mult mai mulți dacă ne permitea acest spațiu”, a declarat Andi Nodiț, managerul Spitalului de Urgență ”Bagdasar Arseni”.

„Pentru pacienții arși, medii sau gravi, nevoia de sânge este constantă. În cazul pacienților arși, emoția, probabil, că este mult mai mare și atunci mobilizarea familiei, colegilor de la locul de muncă este exemplară. Dar, probabil, că ar trebui să avem o conștientizare din partea populației și să doneze în mod constant mult mai mulți oameni. Din datele statistice știu că procentul de donatori este undeva la 1,7% din populație, comparat cu o medie europeană care e la 7-8%.

Ca să avem un volum mult mai mare de donatori ar trebui să facem o mai bună informare a populației și să modificăm legislația, în sensul relaxării condițiilor. De exemplu, fiind diagnosticat cu azi bronșic, nu am putut să donez sânge, deși în mare parte din țările din Uniunea Europeană, acest lucru ar fi fost posibil, cu anumite mici condiții, pe care le îndeplineam în momentul de față. La noi nu a fost posibil, din cauza legislației.”, spune dr. Matei Gheorghiu, - medic primar chirurgie plastică și coordonatorul Unității Funcționale de Arși din cadrul Spitalului de Urgență ”Bagdasar Arseni”.

„Cred că ar trebui să avem în vedere că pentru 10 minute pe care le petrecem atunci când donăm sânge, putem să salvăm o viață. Și cred că ăsta e primul lucru și cel mai important. Și dacă e să mergem mai departe, să discutăm despre propria sănătate, discutăm despre faptul că suntem în situația în care avem o populație foarte afectată de hipertensiunea arterială și un simplu gest reprezentat de donarea de sânge poate conduce la reducerea tensiunii arteriale, prin pierderea a 500 ml de sânge, cât sunt, cât sunt de obicei donați. Pe lângă asta, e foarte important să avem în vedere că corpul va mai descărca din fierul care la unele persoane este în exces și atunci efectele oxidante pe corp se reduc și se stimulează procesul de formare de celule roșii noi, practic, stimulând corpul nostru să asigure o funcționare corespunzătoare a acestuia și o longevitate mai bună”, a declarat conf. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie.

Campania “Avem același sânge”

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Editor : A.D.V.