„Veniți să donați, avem mare nevoie de sânge la spital”

Campania Digi24 „Avem același sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității, în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată în primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă, din păcate, cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.

„Nevoia de sânge este permanentă. În acest moment cumva s-a acutizat, s-a exacerbat, să zicem așa, mai ales pe grupa A negativ, iar pe locul doi este grua 0 negativ.

Suntem puși în situații dificile. Uneori trebuie să amânăm intervențiile programate tocmai din lipsă de sânge și în anumite situații trebuie să trecem pacienții pe 0 negativ pentru că nu avem grupa respectivă, mă refer în special la A negativ.

Pentru pacient, dar și pentru medic, această situație aduce în primul rând, așteptare, câteodată două, trei zile sau chiar mai mult de așteptare, ceea ce clar nu este favorabil pentru pacient. Iar în situații de urgență, avem o mare problemă: tTrebuie să ne rezolvăm situația respectivă și trebuie să nu punem în pericol viața pacientului.

Veniți să donați că avem mare nevoie de sânge la spital”, spune Conf. dr. Cristian Nicolescu, șef secție ATI, Spitalul Județean Arad.

„Am venit să donez aalături de alți 11 colegi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, însă foarte mulți colegi au răspuns apelului dumneavoastră și al Centrului de Transfuzii Sanguine și s-au programat și pentru alte zile. Totodată avem foarte mulți colegi care sunt donatori permanenți și merg în fiecare lună, când le vine rândul sau când este nevoie de o anumită grupă de sânge la Centrul de Transfuzii din Arad.

La aceste colecte mobile, din punct de vedere al organizării, lucrurile sunt mai simple, iar cei care sunt nehotărâți sau poate chiar colegii noștri cei mai tineri, care donează pentru prima dată, pot veni aici și să fie alături de veterani, să le spun așa, să vadă cum este efectiv procesul de donare, unul extrem de simplu, care durează aproximativ jumătate de oră, incluzând completarea formularelor și consultul pre-donare.

Ne bucurăm că suntem aici, suntem sănătoși, în primul rând, și că putem face acest gest pentru cei care au nevoie.

Adresez un apel în primul rând către colegii de la toate armele din cadrul ministerului, dar și prietenilor, familiei: veniți să donați, nu durează mult, este un gest frumos, iar la finalul zilei, în care ne punem seara în pat, sănătoși, avem o liniște sufletească și o mulțumire foarte mare, pentru că am făcut un lucru extrem de mare într-un timp atât de scurt, care nouă ne-a luat, repet, jumătate de oră, iar pentru alții poate să fie garanția la o viață, la continuarea vieții sau de ce nu, chiar și la sănătate”, declară Claudia Iuga, purtător de cuvânt IPJ Arad.

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

