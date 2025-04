Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila: „Printr-o donare se poate salva viața mai multor pacienți”

„Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

„Dacă la începutul campaniei naționale „Avem același sânge”, situația era critică la nivelul centrelor de donare, acum este mai bună. Sunt însă anumite probleme legate de trombocite, de exemplu, care trebuie să fie proaspete și atunci rezerva trebuie să fie alimentată de o donare constantă și e foarte bine că dumneavoastră continuați această campanie.

Sunt anumite afecțiuni hematologice sau hepatice și dacă pacientul, deși o problemă chirurgicală, trebuie să primească cel puțin cinci unități în ziua operației intrăm mai puține emoții ca înainte, când dădeam multe telefoane pentru a obține sânge, dar e bine să continuăm campania și pentru grupele rare, sunt acelea cu rh negativ, zero negativ, pentru care, de multe ori, încă mai sunăm pentru sânge, nu-l avem la dispoziție întotdeauna și de aceea este foarte frumos ceea ce faceți.

Și studenții noștri au avut acum două săptămâni o campanie în holul de onoare al Facultății de Medicină. În cinci zile s-au înregistrat 600 de donatori, printre care și doctori.

Printr-o donare se poate salva viața mai multor pacienți. Donarea durează puțin, după cum vedeți, dar rezultatele sunt foarte bune. Volumul sanguin se reface într-o zi, iar în 4-6 săptămâni se refac deja și hematiile. Deci nu este o problemă deosebită pentru cel care donează, dar este un rezultat formidabil”, declară Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila.

„După prima ediție pilot din decembrie 2023, am continuat împreună cu cu succes această campanie de donare, ca parte a unui viziuni Vastint legate de modul în care ne gândim proiectele, cu grijă față de comunitate și ținând cont de faptul că nu vrem să construim doar niște clădiri, ci și niște contexte în care oamenii pot face bine împreună.

Discutam mai devreme că nu mai e o nevoie atât de stringentă ca în 2022 din perspectiva sângelui necesar în spitale, cu toate acestea, este nevoie în continuare de sânge oricând pot apărea situații de criză și pe cale de consecință, această colectă mobilă vine în întâmpinarea celor care lucrează mult, care stau rău la capitolul timp și care se bucură cu fiecare ocazie că pot, într-o pauză scurtă de 20 de minute să facă un lucru bun.

Am intrat oarecum într-o rutină, lucrurile funcționează mult mai simplu față de început, pentru că am învățat și noi ce trebuie să facem, ce este necesar și în același timp cei care ne sunt alături, partenerii noștri, reacționează prompt. Am avut toate sloturile rezervate ocupate în mai puțin de 48 de ore, a fost o surpriză plăcută. Cu fiecare cu fiecare ediție, timpul petrecut până la a aloca toate locurile rezervate a fost din ce în ce mai scurt”, declară Sorin Macovoiu, director comercial Vastint.

Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate. În România pot dona sânge persoanele între 18 și 65 de ani.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a aproape 5.000 de donatori, peste 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.



Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR.

